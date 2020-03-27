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В Башкирии частным клиникам разрешат брать анализы на коронавирус

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии частным клиникам разрешат брать анализы на коронавирус

В Башкирии частным клиникам дадут право начать тестировать людей на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева.



Данное решение позволит обследовать большее количество пациентов с подозрением на COVID-19.

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- К тестированию будут привлечены частные медицинские организации, имеющие необходимое лабораторное оснащение и компетентный персонал. С клиниками будет проведено обучение. Предварительно, обучение начнется в понедельник, - рассказала Скотарева. 
Напомним, в медицинских учреждениях Башкирии, в том числе в коммерческих, в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, введены ограничения на прием пациентов.

Источник: bash.news
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