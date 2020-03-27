В Башкирии частным клиникам разрешат брать анализы на коронавирус

В Башкирии частным клиникам дадут право начать тестировать людей на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева.







Данное решение позволит обследовать большее количество пациентов с подозрением на COVID-19.

- К тестированию будут привлечены частные медицинские организации, имеющие необходимое лабораторное оснащение и компетентный персонал. С клиниками будет проведено обучение. Предварительно, обучение начнется в понедельник, - рассказала Скотарева.