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Городские службы Уфы начали промывать улицы специальным шампунем

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Городские службы Уфы начали промывать улицы специальным шампунем

Городские службы приступили к промывке улиц специальным шампунем. Кроме того, ежедневно ведется обработка дезинфицирующими средствами остановочных павильонов, надземных и подземных пешеходных переходов. Подобные меры особенно актуальны в период распространения коронавирусной инфекции.



Так называемый шампунь для дорог – концентрированное моющее средство, имеющее необходимый сертификат качества. Его состав абсолютно безвреден для окружающей среды.

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Промывка шампунем помогает избавиться от мусора и песка на дорогах. Она также эффективно выводит нефтяные пятна и иные загрязнения, которые за зиму превращаются на дорожном покрытии в стойкую пленку. Средство не причиняет вреда асфальту. Кроме того, на чистой поверхности возрастает эффективность ямочного ремонта, а свежая разметка ложится ровнее.
– Влажная уборка сегодня затронула проспект Октября, ул. Менделеева, Лесотехникума и 50 лет СССР. Сейчас приступаем к очистке остальных, – комментирует исполняющий обязанности начальника управления жилищного-коммунального хозяйства и строительства Администрации Октябрьского Елена Кабирова. - В цистерне смесь воды и шампуня в соотношении один к десяти.
При промывке дорог шампунем есть своя технология: в большем количестве его используют на загрязненных участках, в меньшем количестве на второстепенных улицах и тротуарах. За поливальной машиной едет МТЗ со щеткой, а затем - подметально-уборочная машина «Вихрь».

Специальный шампунь будет применяться для мойки дорог во всех районах Уфы.

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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