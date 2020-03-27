Городские службы Уфы начали промывать улицы специальным шампунем

Городские службы приступили к промывке улиц специальным шампунем. Кроме того, ежедневно ведется обработка дезинфицирующими средствами остановочных павильонов, надземных и подземных пешеходных переходов. Подобные меры особенно актуальны в период распространения коронавирусной инфекции.







Так называемый шампунь для дорог – концентрированное моющее средство, имеющее необходимый сертификат качества. Его состав абсолютно безвреден для окружающей среды.

– Влажная уборка сегодня затронула проспект Октября, ул. Менделеева, Лесотехникума и 50 лет СССР. Сейчас приступаем к очистке остальных, – комментирует исполняющий обязанности начальника управления жилищного-коммунального хозяйства и строительства Администрации Октябрьского Елена Кабирова. - В цистерне смесь воды и шампуня в соотношении один к десяти.

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы