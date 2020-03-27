Городские службы Уфы начали промывать улицы специальным шампунем
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Городские службы приступили к промывке улиц специальным шампунем. Кроме того, ежедневно ведется обработка дезинфицирующими средствами остановочных павильонов, надземных и подземных пешеходных переходов. Подобные меры особенно актуальны в период распространения коронавирусной инфекции.
Так называемый шампунь для дорог – концентрированное моющее средство, имеющее необходимый сертификат качества. Его состав абсолютно безвреден для окружающей среды.
– Влажная уборка сегодня затронула проспект Октября, ул. Менделеева, Лесотехникума и 50 лет СССР. Сейчас приступаем к очистке остальных, – комментирует исполняющий обязанности начальника управления жилищного-коммунального хозяйства и строительства Администрации Октябрьского Елена Кабирова. - В цистерне смесь воды и шампуня в соотношении один к десяти.При промывке дорог шампунем есть своя технология: в большем количестве его используют на загрязненных участках, в меньшем количестве на второстепенных улицах и тротуарах. За поливальной машиной едет МТЗ со щеткой, а затем - подметально-уборочная машина «Вихрь».
Специальный шампунь будет применяться для мойки дорог во всех районах Уфы.
Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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