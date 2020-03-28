Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии с сегодняшнего дня ввели карантин для людей старше 65 лет

В Башкирии с сегодняшнего дня ввели карантин для людей старше 65 лет

Добавлено: 28.03.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Башкирии с сегодняшнего дня ввели карантин для людей старше 65 лет

Режим повышенной готовности, который уже действует на всей территории Башкирии постепенно ужесточается. Решением главы республики с 28 марта закрываются все торговые центры, салоны красоты, бани и СПА-салоны.



О закрытии кафе и ресторанов речи пока не идет. К тому же, с сегодняшнего дня вводится карантин для всех жителей региона старше 65 лет.

В Башкирии прекратили допуск ко многим магазинам

Читайте также:

В Башкирии прекратили допуск ко многим магазинам
Пожилым людям, а также страдающим болезнями легких, почек и системы кровообращения и онкологическими заболеваниями необходимо самоизолироваться дома. Выходить можно только в случае крайней необходимости: за продуктами в магазин или за лекарствами в аптеку. За исполнением этого указа будут следить патрули полицейских.

Если пожилого человека заметят на улице полицейские, они должны будут разъяснить гражданину о необходимости соблюдать карантин.

Напомним, что в ближайшую неделю (как минимум) автобусы «Башавтотранса» будут ходить реже

Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии городские и междугородние автобусы «Башавтотранса» станут ходить реже
Экономика
В Башкирии городские и междугородние автобусы «Башавтотранса» станут ходить реже
В Уфе для пожилых людей старше 65 лет вводится карантин
Здравоохранение
В Уфе для пожилых людей старше 65 лет вводится карантин
В Учалинском районе ввели карантин по бешенству
Происшествия
В Учалинском районе ввели карантин по бешенству
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Общество
В Мелеузовском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Коронавирус в Башкирии 2020: пожилым и инвалидам будут развозить лекарство и еду
Общество
Коронавирус в Башкирии 2020: пожилым и инвалидам будут развозить лекарство и еду
В Уфе все школы на неделю закрыли на карантин
Образование
В Уфе все школы на неделю закрыли на карантин
Важные пункты нового указа о коронавирусе в Башкирии, подписанного Хабировым
Политика
Важные пункты нового указа о коронавирусе в Башкирии, подписанного Хабировым
Каринэ Хабирова попросила жителей Башкирии соблюдать все правила карантина
Общество
Каринэ Хабирова попросила жителей Башкирии соблюдать все правила карантина
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: