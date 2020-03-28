В Башкирии с сегодняшнего дня ввели карантин для людей старше 65 лет

Режим повышенной готовности, который уже действует на всей территории Башкирии постепенно ужесточается. Решением главы республики с 28 марта закрываются все торговые центры, салоны красоты, бани и СПА-салоны.







О закрытии кафе и ресторанов речи пока не идет. К тому же, с сегодняшнего дня вводится карантин для всех жителей региона старше 65 лет.