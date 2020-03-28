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В Башкирии временно прекращают прием пациентов в дневных стационарах

Добавлено: 28.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии временно прекращают прием пациентов в дневных стационарах

О режиме работы медучреждений республики рассказал накануне, 27 марта, министр здравоохранения региона Максим Забелин.



— Изменения коснутся только плановой диспансеризации и плановых профилактических осмотров. <...> Чтобы не допустить скученности и постоянного передвижения пациентов дневных стационаров, их переводим на домашнее лечение. Плановые операции пока не отменяем. <...> Никто без медицинской помощи не останется. Все остальные медицинские учреждения: онкологические диспансер, кардиодиспансер продолжают работать, — уточнил министр.

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Из-за усиления эпидконтроля, могут отложить операцию только для тех граждан, кто прибыл из-за рубежа.

Забелин уверяет, что республиканские медики готовы оказать помощь даже беременной женщине, заразившейся коронавирусной инфекцией. Если вдруг в Башкирии выявят подобный случай, будущую маму отправят в одну из больниц, которые сейчас перепрофилируют для лечения пациентов с COVID-19.

Кроме того, Забелин сообщил, что Минздрав переходит на выписку льготных препаратов на три месяца вперед.

Телефоны горячей линии Минздрава РБ: 8 (347) 286–58–27, 8 (347) 279–91–20 (многоканальный).

Напомним, что в республике ужесточают карантинный режим. Об этом  объявил глава Башкирии Радий Хабиров. Новые требования начнут действовать с 28 марта

Источник: ufa1.ru
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