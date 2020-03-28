В Башкирии временно прекращают прием пациентов в дневных стационарах

О режиме работы медучреждений республики рассказал накануне, 27 марта, министр здравоохранения региона Максим Забелин.







— Изменения коснутся только плановой диспансеризации и плановых профилактических осмотров. <...> Чтобы не допустить скученности и постоянного передвижения пациентов дневных стационаров, их переводим на домашнее лечение. Плановые операции пока не отменяем. <...> Никто без медицинской помощи не останется. Все остальные медицинские учреждения: онкологические диспансер, кардиодиспансер продолжают работать, — уточнил министр.