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В Башкирии количество пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось до 92

Добавлено: 28.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии количество пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось до 92

В Башкирии увеличилось количество пациентов, у которых заподозрили новую коронавирусную инфекцию. О ситуации рассказал сегодня, 28 марта, министр здравоохранения республики Максим Забелин.



— По состоянию на 13 часов 28 марта госпитализировано 4 пациента, у которых диагностирован COVID-19. Состояние их стабильное, лечение проводится в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора. С подозрением в стационарах 92 человека, из них 14 — дети, — сообщил министр.

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За сутки количество «подозрительных» госпитализированных увеличилось на 13 человек — накануне их было 79, в том числе 13 детей.

Напомним, что в Башкирии временно прекращают прием пациентов в дневных стационарах 

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Источник: ufa1.ru
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