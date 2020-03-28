В Башкирии количество пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось до 92

В Башкирии увеличилось количество пациентов, у которых заподозрили новую коронавирусную инфекцию. О ситуации рассказал сегодня, 28 марта, министр здравоохранения республики Максим Забелин.







— По состоянию на 13 часов 28 марта госпитализировано 4 пациента, у которых диагностирован COVID-19. Состояние их стабильное, лечение проводится в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора. С подозрением в стационарах 92 человека, из них 14 — дети, — сообщил министр.



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