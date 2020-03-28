Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе несмотря на запрет работал Центральный рынок

В Уфе несмотря на запрет работал Центральный рынок

Добавлено: 28.03.20
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Уфе несмотря на запрет работал Центральный рынок

На брифинге по профилактике новой коронавирусной инфекции в Минздраве РБ озвучили информацию о том, что сегодня в Уфе, вопреки принятому накануне запретительному указу, работает Центральный рынок. Там открыты отделы электроники, детские и некоторые другие отделы.



Министр здравоохранения РБ Максим Забелин объяснил это тем, что запретительные меры были приняты накануне поздно вечером, и, возможно, не все знали о них.

В Сибае продавец, зараженный коронавирусом, торговал мясом

Читайте также:

В Сибае продавец, зараженный коронавирусом, торговал мясом
В соответствии с новыми требованиями, должны быть закрыты все магазины за исключением продуктовых магазинов, аптек, отделов строительных товаров, зоомагазинов. Автосалоны тоже не попали под директивное закрытие.

Закрываются салоны бытовых услуг и услуг для населения. В самое ближайшее время сотрудниками Роспотребнадзора будут организованы проверки работы торговых центров, в том числе Центрального рынка.

Напомним, что в Башкирии количество пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось до 92 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.i-gazeta.com
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии количество пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось до 92
Здравоохранение
В Башкирии количество пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось до 92
В Башкирии госпитализировано 6 детей с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
В Башкирии госпитализировано 6 детей с подозрением на коронавирус
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
Здравоохранение
В Башкирии количество госпитализированных, с подозрением на коронавирус, возросло до 79
В больницах Башкирии из-за коронавируса ввели строгий карантин
Здравоохранение
В больницах Башкирии из-за коронавируса ввели строгий карантин
В Башкирии начались массовые эвакуации из торговых центров
Общество
В Башкирии начались массовые эвакуации из торговых центров
В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек
Здравоохранение
В Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек
За сутки в Башкирии число госпитализированных с подозрением на коронавирус увеличилось на 8 человек
Здравоохранение
За сутки в Башкирии число госпитализированных с подозрением на коронавирус увеличилось на 8 человек
Жителей Башкирии предупредили об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции
Здравоохранение
Жителей Башкирии предупредили об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: