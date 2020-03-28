В Уфе несмотря на запрет работал Центральный рынок

На брифинге по профилактике новой коронавирусной инфекции в Минздраве РБ озвучили информацию о том, что сегодня в Уфе, вопреки принятому накануне запретительному указу, работает Центральный рынок. Там открыты отделы электроники, детские и некоторые другие отделы.







Министр здравоохранения РБ Максим Забелин объяснил это тем, что запретительные меры были приняты накануне поздно вечером, и, возможно, не все знали о них.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram