В Уфе несмотря на запрет работал Центральный рынок

На брифинге по профилактике новой коронавирусной инфекции в Минздраве РБ озвучили информацию о том, что сегодня в Уфе, вопреки принятому накануне запретительному указу, работает Центральный рынок. Там открыты отделы электроники, детские и некоторые другие отделы.
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин объяснил это тем, что запретительные меры были приняты накануне поздно вечером, и, возможно, не все знали о них.
В соответствии с новыми требованиями, должны быть закрыты все магазины за исключением продуктовых магазинов, аптек, отделов строительных товаров, зоомагазинов. Автосалоны тоже не попали под директивное закрытие.
Закрываются салоны бытовых услуг и услуг для населения. В самое ближайшее время сотрудниками Роспотребнадзора будут организованы проверки работы торговых центров, в том числе Центрального рынка.