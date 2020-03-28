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В Башкирии медперсонал кардиоцентра ушел на самоизоляцию, после лечения женщины с подозрением на коронавирус

Добавлено: 28.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии медперсонал кардиоцентра ушел на самоизоляцию, после лечения женщины с подозрением на коронавирус

Минздрав Башкортостана опроверг сообщения о том, что у одной из пациенток Республиканского кардиологического центра выявили COVID-19.



Такие слухи на днях появились в соцсетях. На самом деле сотрудники кардиоцентра оказали помощь пациентке, которая контактировала с зараженным вирусом человеком. Минздрав республики сообщает, что медики знали о контакте заранее, поэтому приняли все необходимые меры предосторожности. Женщине по показаниям провели операцию на сердце, и теперь медперсонал находится на самоизоляции.

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У пациентки взяли анализы на коронавирус. Если результаты исследования будут отрицательными, то врачи вернутся к работе. Помещения, где могла «поселиться» инфекция, продезинфицировали спецраствором.

Напомним, что в Башкирии количество пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось до 92 

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Источник: www.sobkor02.ru
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