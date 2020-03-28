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Стали известны подробности о зараженном коронавирусом жителе Челябинска, который торговал мясом в Сибае

Добавлено: 28.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Стали известны подробности о зараженном коронавирусом жителе Челябинска, который торговал мясом в Сибае

В субботу, 28 марта, стало известно, что житель Челябинской области подозревается в распространении коронавируса на территории башкирского Сибая. Как это могло случиться, рассказали в Роспотребнадзоре.



— У жителя Кизильского района, вернувшегося из Дубая, действительно выявлен предварительно положительный анализ на коронавирус. Он и его супруга изолированы в инфекционные боксы в профильном отделении в больнице Магнитогорска, получают необходимое лечение. Точный диагноз пациентам будет поставлен после получения результатов из института «Вектор». Тем не менее отрабатываются все известные медикам контакты заболевших, о которых им сообщили сами пациенты. У родственников взяты анализы, — комментирует этот случай главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов.

В Сибае продавец, зараженный коронавирусом, торговал мясом

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Мужчина и его супруга прилетели из Арабских Эмиратов в аэропорт Уфы и никому не сообщили о своей поездке. Вместо того, чтобы остаться дома на две недели, они выходили в люди и даже ездили продавать мясо на рынок в Сибай. Роспотребнадзор Башкортостана уже призвал всех работников рынка и людей, покупавших мясо, сдать анализ на коронавирус.

Известно, что «сдали» нашего земляка бдительные соседи.

Напомним, что Хабиров посетил площадку строительства новой инфекционной больницы 

Источник: www.chel.kp.ru
Фото: rbc.ru
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