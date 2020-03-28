Стали известны подробности о зараженном коронавирусом жителе Челябинска, который торговал мясом в Сибае

В субботу, 28 марта, стало известно, что житель Челябинской области подозревается в распространении коронавируса на территории башкирского Сибая. Как это могло случиться, рассказали в Роспотребнадзоре.







— У жителя Кизильского района, вернувшегося из Дубая, действительно выявлен предварительно положительный анализ на коронавирус. Он и его супруга изолированы в инфекционные боксы в профильном отделении в больнице Магнитогорска, получают необходимое лечение. Точный диагноз пациентам будет поставлен после получения результатов из института «Вектор». Тем не менее отрабатываются все известные медикам контакты заболевших, о которых им сообщили сами пациенты. У родственников взяты анализы, — комментирует этот случай главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов.

Фото: rbc.ru