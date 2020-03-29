Жительницу Янаульского района госпитализировали с подозрением на коронавирус

Вчера, 28 марта, в инфекционное отделение Янаульской ЦРБ госпитализировали жительницу Янаула с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс служба Администрации Янаульского района.
Как сообщил главный врач районной больницы Мурад Авзалов, пациентку определили в отдельную палату. Сейчас проводится лечение, взяты дополнительные анализы. Окончательный диагноз женщине поставят, когда придут результаты анализа из лаборатории республиканского центра гигиены и эпидемиологии. Коронавирус подтверждают, если два теста лабораторных исследований дают положительный результат. В данный момент ждут повторных результатов.