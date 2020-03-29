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Жительницу Янаульского района госпитализировали с подозрением на коронавирус

Добавлено: 29.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Жительницу Янаульского района госпитализировали с подозрением на коронавирус

Вчера, 28 марта, в инфекционное отделение Янаульской ЦРБ госпитализировали жительницу Янаула с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс служба Администрации Янаульского района.



Как сообщил главный врач районной больницы Мурад Авзалов, пациентку определили в отдельную палату. Сейчас проводится лечение, взяты дополнительные анализы. Окончательный диагноз женщине поставят, когда придут результаты анализа из лаборатории республиканского центра гигиены и эпидемиологии. Коронавирус подтверждают, если два теста лабораторных исследований дают положительный результат. В данный момент ждут повторных результатов.

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Еще раз напоминаем о мерах предосторожности:
  • Не приглашайте гостей и сами не ходите в гости, без крайней нужды не посещайте магазины.
  • Если в эти дни вы находитесь на домашнем режиме, то соблюдайте его максимально строго. Если вы обязаны ходить на работу, ограничьте свой маршрут поездкой туда и обратно.
  • От каждого из нас сегодня в буквальном смысле слова зависят жизни многих людей.
Ранее сообщалось, что Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил комплекс мер по повышению устойчивости экономики Башкирии в условиях распространения коронавирусной инфекции. Субъекты малого и среднего бизнеса получат поддержку. Всего на эти цели предусмотрено 15 млрд рублей.

Источник: gtrk.tv
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