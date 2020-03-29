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Стало известно, сколько дней живет коронавирус на различных поверхностях

Добавлено: 29.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Стало известно, сколько дней живет коронавирус на различных поверхностях

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях. Ученые университета Гонконга также выяснили, что коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре выше четырех градусов. Об этом пишет «Российская газета».



При комнатной температуре вирус может выжить на высоких уровнях в течение недели. Как выяснили ученые, инфекционный вирус не может быть обнаружен после 30-минутной обработки при температуре выше 56 градусов или пятиминутной обработки при температуре выше 70 градусов.

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Результаты исследования Алекса Чина и его коллег из университета Гонконга также показали, что вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней и призвали к их обязательной обработке. Для дезинфекции могут подойти любые хлорсодержащие вещества.

Также группа других ученых, проводившая исследование по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, выяснила, как долго коронавирус может оставаться на поверхности различных предметов.

Вирусолог Джордж Ломоносов рассказал, что через 24 часа на поверхности коробок, в которых пересылают почтовые отправления, не оставалось жизнеспособного коронавируса. Бумага для печати убивает вирус за три часа и, как отмечают аналитики, вероятность заражения через печатную продукцию низкая.


Специалисты университета Гонконга также выяснили, что при обработке любым видом дезинфицирующего средства все поверхности очищались от вируса в течение пяти минут. По оценке исследователей, коронавирус был более стабильным на пластике и нержавеющей стали, чем на меди и картоне.

Ранее доктор Мохамад Мооти, заведующий отделом инфекционных заболеваний Кливлендской клиники в Абу-Даби, рассказал, что COVID-19 может сохраняться до двух лет при температуре ниже нуля, если он похож на коронавирусы из того же семейства.


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Источник: lenta.ru
Фото: pixabay.com
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