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В Башкирии зарегистрирован 5 больной коронавирусом

Добавлено: 29.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии зарегистрирован 5 больной коронавирусом

В Башкирии появился пятый подтверждённый случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня сообщили на ежедневном брифинге в Министерстве здравоохранения Башкирии. На данный момент в России вирусом больны 1534 человека.



Власти Башкирии сообщили о пятом случае заражения коронавирусом. Случай уже подтверждён, это местный житель. Известно, что пятый человек также привёз вирус из заграничной поездки по Франции. Это студент, который учился в этой стране с 1 сентября. После прибытия домой он находился на самоизоляции, долгое время симптомы не проявлялись. 

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Сейчас молодой человек находится в инфекционной больнице. Он прибыл в Башкирию 15 марта, а в Россию - 14 марта. Сейчас по данному факту проводится расследование. 

Башкирия до последнего была в «чистой» зоне от коронавируса. На прошлой неделе Радий Хабиров сообщил о трёх заражённых, а спустя сутки появилась информация о четвёртом подтверждённом пациенте. Первые два случая - две сестры из Дюртюлей, которые вернулись из круиза по Европе. Третий - 51-летний мужчина, поначалу он скрыл факт поездки за границу, но потом его вывели на чистую воду. Четвёртым стал 13-летний ребёнок из Уфимского района.

Источник: bash.news
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