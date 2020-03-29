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В Учалах не подтвердилась информация о пациентах с подозрением на коронавирус

Добавлено: 29.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Учалах не подтвердилась информация о пациентах с подозрением на коронавирус

В Учалинской центральной городской больнице нет пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил глава района Руслан Гилязетдинов. Ранее в соцсетях сообщили о появлении пациентов с таким диагнозом в Учалах



- Ежедневно ведется работа с теми, кто прибыл из-за границы и находится на самоизоляции. По телефону запрашивается информация о состоянии здоровья – температура, наличие или отсутствие симптомов. У всех взят анализ на COVID-19. По состоянию на 20 часов 28 марта в Учалинском районе заболевших коронавирусом нет», — отметил Гилязетдинов. 

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По словам чиновника, сейчас в районе находятся 106 прибывших из зарубежных стран – рейды по ним проводятся ежедневно. 

Напомним, в инфекционной больнице Уфы находится четыре пациента с коронавирусом, одна из заболевших рассказала о своем состоянии и лечении. В стационарах республики с подозрением на коронавирус на 13:00 28 марта находится 92 человека, из них 14 несовершеннолетних.

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Источник: gtrk.tv
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