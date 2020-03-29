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Какие средства эффективно нейтрализуют коронавирус с поверхностей

Добавлено: 29.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Какие средства эффективно нейтрализуют коронавирус с поверхностей

Человек, инфицированный коронавирусом, может передать его другим, оставляя вредные частицы на поверхностях, кашляя или просто касаясь людей.



Чтобы сократить возможность дальнейшего распространения опасного вируса, поможет мытьё рук.

Стало известно, сколько дней живет коронавирус на различных поверхностях

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Стало известно, сколько дней живет коронавирус на различных поверхностях
По результатам двух исследований, проведённых в последнее время, касаемых продолжительности жизни коронавирусов на поверхностях, выяснилось, что всё зависит от самой поверхности. 9 дней живёт вирус на нержавеющей стали и пластике, 1 день – на бумаге и картоне. Самое страшное, что частицы вируса могут существовать целые недели на поверхности, передаваясь при этом окружающим людям.

Какие средства убьют коронавирус SARS-CoV-2?
Мыло и вода
Это первостепенная защита. Мыло поднимает вирус вместе с жирами с поверхности, а затем это всё нужно просто смыть водой.

Отбеливатель
Гипохлорит натрия, который содержится в отбеливателе, замечательно справляется с вирусом. Для этого нужно нанести небольшое количество средства на поверхность на 10-15 минут, а затем убрать остатки чистой мокрой тряпкой. Отбеливатель разрушает белок и рибонуклеиновую кислоту (РНК) вируса. Главное – следовать инструкции по применению.


Медицинский спирт
Это средство содержит спирт и этанол, который всего за 30 секунд уничтожает коронавирусы. Чтобы использовать медицинский спирт правильно, протрите им поверхность, на которой он сам высохнет и испарится. Не эффективно применять для этой цели водку или иной алкоголь из-за низкой концентрации в них спирта.

Дезинфицирующие средства для рук
Этанол – это главный ингредиент, борющийся с SARS-CoV-2, при этом важно, в какой концентрации он присутствует. Для того, чтобы вирусы были уничтожены, концентрация этанола должна быть не ниже 70%.

Источник: sterlegrad.ru
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