Власти Башкирии опровергли слухи о закрытии границ Уфы из-за коронавируса

Сегодня, 29 марта, прошел оперативный брифинг в Минздраве Башкирии по вопросам профилактики коронавируса. На встрече обсуждались актуальные вопросы и текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе. Так, представители власти опровергли некоторые слухи.







Участники брифинга опровергли информацию о закрытии границ Уфы из-за угрозы распространения коронавируса. Такой слух широко разошёлся в социальных сетях, особенно в WhatsApp. Информацию о закрытии города опровергли министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин и глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова.

Вчера глава республики проводил оперативный штаб. Таких вопросов даже не обсуждалось.

Фото: rusunion.com