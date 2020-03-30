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Продавец из Челябинской области мог заразить коронавирусом не только жителей Сибая, но и Баймака

Добавлено: 30.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Продавец из Челябинской области мог заразить коронавирусом не только жителей Сибая, но и Баймака

Глава минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил о мужчине из Кизильского района Челябинской области, заболевшего коронавирусом, но не остановившего торговлю мясом на рынке в Сибае. Теперь в Башкирии разыскивают людей, покупавших мясную продукцию у инфицированного фермера.



Известно, что Мурзан Тауков торговал на сибайском рынке «Воскресный», который располагается на улице Матросова, на месте № 37. Мужчина вместе с женой и детьми вернулся из заграничной поездки на таиландский курорт 16 марта и на следующий день отправился на работу. О том, что продавец мяса не соблюдает карантин, обязательный для всех вернувшихся из зарубежных стран, в Роспостребнадзор сообщили соседи. Торговец сдал анализ на коронавирус и результат оказался положительным. Г-на Таукова срочно госпитализировали в инфекционную больницу Магнитогорска, где он находится и сегодня. А его семья находится на домашнем карантине у родственников в деревне.

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- Мой дядя жив, лежит под наблюдением в Магнитогорском изоляторе, - рассказал в соцсетях его племянник Асхат Тауков. - Самочувствие его удовлетворительное, температура с 37,5 спала до нормальной. Попрошу не обвинять его, положение об обязательном карантине появилось только через день после возвращения моих родственников.
Тем не менее в башкирском минздраве просят всех жителей Сибая и Баймакского района, которые покупали мясо у г-на Таукова, сообщить свои данные на горячую линию или местную больницу. Всем покупателям предписано перейти в режим самоизоляции и немедленно обращаться за помощью медиков в случае плохого самочувствия.

Между тем, нарушение домашнего карантина, обязательного для всех вернувшихся из зарубежных стран, предусматривает наказание от штрафа в размере 80000 рублей, до ограничения свободы на срок до одного года. Это в случае, если последствия этого правонарушения были минимальными. Если же из-за носителя вируса, заразившего других людей, кто-то умрет, то виновный может получить до пяти лет реального срока.


Но пока административные штрафы, которые выносят сотрудники Роспотребнадзора, составляют 500 рублей. Так, в Уфе на эту сумму оштрафовали известную блогершу Гузель Шарафутдтинову, написавшей в соцсетях, что недавно прилетела из Таиланда и не собирается соблюдать карантинные меры. Но, несмотря на то, что наказание было минимальным, дама одумалась и сегодня сообщает своим подписчикам, что сидит дома с мужем и ребенком.


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Источник: www.sobkor02.ru
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