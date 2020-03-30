В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно носить медицинские маски

Роспотребнадзор напомнил, как правильно носить маски. Специалисты особо подчеркнули, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики – избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов.







Многоразовые маски можно использовать повторно только после обработки. Маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга, а после прогладить уже без функции подачи пара.





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Функция маски — задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Прежде всего, маски нужны тем, кто уже заболел: они удерживают на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.