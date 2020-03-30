В тюрьмах Башкирии начали производство многоразовых медицинских масок
Об этом в ходе оперативного совещания в региональном кабмине рассказал министр промышленности и энергетики республики Александр Шельдяев.
«27 марта ГУП «Башфармация» передало в УФСИН сырье, необходимые для пошива многоразовых гигиенических масок, и технические условия, по которым маски производятся. 28 марта УФСИН отшили опытные образцы масок. Сегодня запланирован прием опытного образца со стороны ГУП «Башфармация», после чего начнется их производство в промышленных объемах. Большая часть будет производиться в южных колониях, в которых производственные мощности гораздо выше», - сказал Шельдяев.
Напомним, что по состоянию на 13:33 29 марта в стационарах с подозрением на коронавирус находятся 97 человек, из них 16 детей.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров не исключил введение «сухого закона» в республике. Такие меры могут быть предприняты, если в регионе в период карантина по коронавирусу увеличится число пожаров, преступлений и случаев домашнего насилия.