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В тюрьмах Башкирии начали производство многоразовых медицинских масок

Добавлено: 30.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В тюрьмах Башкирии начали производство многоразовых медицинских масок

Об этом в ходе оперативного совещания в региональном кабмине рассказал министр промышленности и энергетики республики Александр Шельдяев.



«27 марта ГУП «Башфармация» передало в УФСИН сырье, необходимые для пошива многоразовых гигиенических масок, и технические условия, по которым маски производятся. 28 марта УФСИН отшили опытные образцы масок. Сегодня запланирован прием опытного образца со стороны ГУП «Башфармация», после чего начнется их производство в промышленных объемах. Большая часть будет производиться в южных колониях, в которых производственные мощности гораздо выше», - сказал Шельдяев.

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Уточняется, что на данный момент в регионе маски производят 38 предприятий легкой промышленности, которые шьют более 50 тысяч штук в день.
«Сегодня ожидается поставка более 300 тысяч штук, которые будут распределены по сети «Госаптеки» (ГУП «Башфармация» - прим. автора). 31 марта будет поставка - 700 тысяч штук, до 3го апреля – еще 600 тысяч», - сказал чиновник.
По словам главы Башкирии Радия Хабирова, спрос на маски в регионе настолько высок, что «сколько бы мы в аптеки не выбрасывали, все потребляется».
«Рынок нужно удовлетворять. <…> Ставлю задачу – 75 тысяч (в день – прим. автора). Шейте. В какой-то момент потребление будет останавливаться. Мы очевидно должны понимать, что количество инфицированных в республике будет расти, иллюзий быть не должно. Если растет количество инфицированных, то и растет число тех, кто находится под риском дальнейшего инфицирования», - рассказал он.


Напомним, что по состоянию на 13:33 29 марта в стационарах с подозрением на коронавирус находятся 97 человек, из них 16 детей.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров не исключил введение «сухого закона» в республике. Такие меры могут быть предприняты, если в регионе в период карантина по коронавирусу увеличится число пожаров, преступлений и случаев домашнего насилия.

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Источник: gorobzor.ru
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