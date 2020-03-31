В Башкирии будут регулировать цены на медицинские маски

Об этом рассказал на брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции начальник отдела контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора по РБ Рустам Мухаметзянов.
— Подготовлен законопроект об установлении регулируемых цен на изделия, необходимые в период эпидемии, — отметил он.
Также он сказал, что на федеральном уровне в случае необходимости подготовят список лекарственных средств, не входящие в перечень жизненно необходимых. И окончательно примут решение насчет ограничения роста цен. На федеральном уровне ждут предложения от регионов.
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин добавил, что в сети госаптек наценка на маски сейчас минимальная, и в коммерческих аптеках тоже будут регулировать цены на эту продукцию.
Ранее сообщалось, что В Башкирии могут начать тестировать на коронавирус всех желающих на платной основе. Об этом сообщила руководитель Центра гигиены и эпидемиологии города Анна Казак. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram