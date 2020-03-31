В Башкирии будут регулировать цены на медицинские маски

Об этом рассказал на брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции начальник отдела контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора по РБ Рустам Мухаметзянов.







— Подготовлен законопроект об установлении регулируемых цен на изделия, необходимые в период эпидемии, — отметил он.



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