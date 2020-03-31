В Башкирии брат заразил коронавирусом сестру

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о двух новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19 в республике. Об этом он написал в социальных сетях.







Студент вернулся из Франции и заразил здесь свою сестру. Теперь количество заболевших в Башкирии достигло отметки в 7 человек. Однако не обошлось без хороших новостей – одну из пациенток выписывают уже сегодня. По словам Радия Хабирова, здоровью женщины уже ничего не угрожает.

— Расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально. В этой связи, в соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20.00 вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики. Это поможет нам избежать тяжелых последствий. Я благодарен землякам за в основном ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными, чтобы все это быстрее закончилось, — написал Радий Хабиров.

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