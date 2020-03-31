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В Башкирии брат заразил коронавирусом сестру

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии брат заразил коронавирусом сестру

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о двух новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19 в республике. Об этом он написал в социальных сетях.



Студент вернулся из Франции и заразил здесь свою сестру. Теперь количество заболевших в Башкирии достигло отметки в 7 человек. Однако не обошлось без хороших новостей – одну из пациенток выписывают уже сегодня. По словам Радия Хабирова, здоровью женщины уже ничего не угрожает.

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— Расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально. В этой связи, в соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20.00 вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики. Это поможет нам избежать тяжелых последствий. Я благодарен землякам за в основном ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными, чтобы все это быстрее закончилось, — написал Радий Хабиров.
Напомним, что власти пока не будут вводить режим полной самоизоляции в Уфе и Башкирии. Как сообщает пресс-служба главы республики, вопрос о введении жесткого карантина будет решаться во вторник, 31 марта.

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Источник: proural.info
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