Работники скорой в Уфе отказываются выезжать на вызовы

Денег работники не видели с прошлого года. Также водители жалуются, что организация ООО «Автотранском», которая должна была платить зарплату, принимать на работу новых сотрудников и обслуживать машины, не выполняет свои обязанности. Хотя средства на эти цели Минздравом Башкирии выделены были. В прошлом году ООО «Автотранском» получила 13,306968 миллионов рублей.
— За работу в мае, июне и июле мы не получили ни копейки. За другие последующие месяцы нам платили урывками. Потом — с августа по декабрь — мы получили деньги, а за те три месяца — нет. А потом вновь перестали платить. Эта же организация и машины особо не обслуживает. Вы знаете, когда нам меняли резину в последний раз элементарно? Если шину, не дай бог, проткнуть на дороге, то ее не меняли, просто отдавали залатать. Оборудования медицинские для машины также не покупали. Общий долг ООО «Автотранском» перед 19 водителями составляет около 1,5 миллиона рублей, — сообщил один из водителей.
Работники настроены серьезно. Они обещают вернуться к выполнению обязанностей сразу, как только получат зарплату.