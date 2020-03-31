Жителям Башкирии рассказали о правилах полной самоизоляции

Глава региона Радий Хабиров рассказал о правилах полной самоизоляции в Башкирии. Напомним, такой режим начнет действовать в республике сегодня с 20:00.







«Все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима», — отметил глава региона.

Если требуется экстренная (в сопровождении медиков) или неотложная медицинская помощь;

Можно выйти в ближайший магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами;

Разрешается выгуливать домашних животных, но не дальше 100 метров от дома;

Можно вынести мусор до ближайшего контейнера;

Чтобы добраться до места работы, если вы работаете в организациях жизнеобеспечения, в правоохранительных структурах, органах власти и на вас не распространяется действие Указа Президента РФ о нерабочих днях.

«Всё время действия режима по улицам будут следовать патрули правоохранительных органов, народных дружинников, социальных служб. Они будут по громкоговорителям предупреждать жителей о том, чтобы никто не выходил без особой надобности и составлять акты на нарушителей. Те, кто будет игнорировать эти требования — будут оштрафованы в соответствии с поправками в КоАПП, ужесточающие наказание за нарушение карантина в ближайшие дни», — отметил глава региона.

Во всех общественных местах (за исключением такси) необходимо соблюдать дистанцию – не менее 1,5 метров друг от друга.