Хабиров назвал Сибай и Баймак "красной зоной" по корнавирусу

Глава республики Радий Хабиров сообщил, где больше всего ожидается заражений в республике. По его словам, сейчас Россия и Башкирия находятся в самом начале пути, в то время как в Европе уже все пошло на спад. По его словам, сейчас «творится ужас».







«Нас погубит только безответственность и негодяйское поведение, по-другому не скажу. Сейчас мы очень переживаем за Сибай и Баймак. Вполне возможно, Сибай и Баймак выстрелят большим количеством зараженных», – отметил он.