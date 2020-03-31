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Хабиров назвал Сибай и Баймак "красной зоной" по корнавирусу

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Хабиров назвал Сибай и Баймак "красной зоной" по корнавирусу

Глава республики Радий Хабиров сообщил, где больше всего ожидается заражений в республике. По его словам, сейчас Россия и Башкирия находятся в самом начале пути, в то время как в Европе уже все пошло на спад. По его словам, сейчас «творится ужас».



«Нас погубит только безответственность и негодяйское поведение, по-другому не скажу. Сейчас мы очень переживаем за Сибай и Баймак. Вполне возможно, Сибай и Баймак выстрелят большим количеством зараженных», – отметил он.

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Напомним, на минувших выходных стало известно о том, что в Сибае на местном рынке торговали два продавца, которые вернулись из Арабских Эмиратов и не остались на самоизоляции.  Анализы подтвердили, что они были заражены коронавирусом.


Источник: gorobzor.ru
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