Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ишимбае оцепили местную больницу: госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

В Ишимбае оцепили местную больницу: госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

Добавлено: 31.03.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Ишимбае оцепили местную больницу: госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

Жители Ишимбая сегодня перепугались из-за того, что в городе оцепили местную центральную больницу. 



«Перекрыли. ЦРБ закрыли. Подозрения на вирус», – прокомментировал один из местных жителей. Местные также сообщили, что в больницу попала пациентка, которая на днях вернулась из Шри-Ланки. 

В Башкирии закрывается автобусное сообщение между республикой и другими регионами

Читайте также:

В Башкирии закрывается автобусное сообщение между республикой и другими регионами
Представители Ишимбайской ЦРБ официально подтвердили, что сегодня, 31 марта, в поликлинику больницы действительно обратился пациент с повышенной температурой и признаками вирусной инфекции. 
«Он вернулся из-за рубежа 18 марта и находился на самоизоляции под наблюдением медицинских работников. В поликлинике, после осмотра и обнаружения у пациента признаков вирусной инфекции, проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия в соответствии с разработанными и утвержденными алгоритмами. В настоящее время пациент госпитализирован», - передается в сообщении.
В настоящий момент результаты анализа неизвестны. Сообщается, что 1 апреля и в последующие дни поликлиника работает в штатном режиме.

Напомним, в республике открылся пошив защитных масок. Основные поставки марли для индивидуальных средств защиты совершаются из Иванова и Подмосковья

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В уфимскую больницу № 21 госпитализировали больного с подозрением на коронавирус
Происшествия
В уфимскую больницу № 21 госпитализировали больного с подозрением на коронавирус
В Кармаскалинском районе госпитализировали женщину отдыхавшую в Китае
Здравоохранение
В Кармаскалинском районе госпитализировали женщину отдыхавшую в Китае
Стали известны результаты теста на коронавирус женщины из Янаула
---
Стали известны результаты теста на коронавирус женщины из Янаула
У футболиста ФК «Уфа» Оливье Тилля заподозрили коронавирус: все игроки переведены на самоизоляцию
Здравоохранение
У футболиста ФК «Уфа» Оливье Тилля заподозрили коронавирус: все игроки переведены на самоизоляцию
Минздрав Башкирии сообщил о госпитализации уфимки с подозрением на коронавирус
Здравоохранение
Минздрав Башкирии сообщил о госпитализации уфимки с подозрением на коронавирус
В уфимском микрорайоне Инорс из-за подозрения на коронавирус закрыли поликлинику
Здравоохранение
В уфимском микрорайоне Инорс из-за подозрения на коронавирус закрыли поликлинику
В Янаульском районе не подтвердился диагноз одноклассников девочки погибшей от менингита
Происшествия
В Янаульском районе не подтвердился диагноз одноклассников девочки погибшей от менингита
Женщину из Белорецка экстренно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
Происшествия
Женщину из Белорецка экстренно госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: