В Ишимбае оцепили местную больницу: госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

Представители Ишимбайской ЦРБ официально подтвердили, что сегодня, 31 марта, в поликлинику больницы действительно обратился пациент с повышенной температурой и признаками вирусной инфекции.
«Он вернулся из-за рубежа 18 марта и находился на самоизоляции под наблюдением медицинских работников. В поликлинике, после осмотра и обнаружения у пациента признаков вирусной инфекции, проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия в соответствии с разработанными и утвержденными алгоритмами. В настоящее время пациент госпитализирован», - передается в сообщении.
В настоящий момент результаты анализа неизвестны. Сообщается, что 1 апреля и в последующие дни поликлиника работает в штатном режиме.