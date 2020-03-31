В Ишимбае оцепили местную больницу: госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

Жители Ишимбая сегодня перепугались из-за того, что в городе оцепили местную центральную больницу.







«Перекрыли. ЦРБ закрыли. Подозрения на вирус», – прокомментировал один из местных жителей. Местные также сообщили, что в больницу попала пациентка, которая на днях вернулась из Шри-Ланки.

«Он вернулся из-за рубежа 18 марта и находился на самоизоляции под наблюдением медицинских работников. В поликлинике, после осмотра и обнаружения у пациента признаков вирусной инфекции, проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия в соответствии с разработанными и утвержденными алгоритмами. В настоящее время пациент госпитализирован», - передается в сообщении.