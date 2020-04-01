Где в Стерлитамаке можно купить медицинские маски

Республиканские предприятия лёгкой промышленности начали выпускать маски многоразового пользования. После нескольких часов носки маску можно постирать, прогладить горячим утюгом и вновь использовать по назначению.







Пошив многоразовых марлевых и тканевых масоккв Стерлитамаке осуществляется на 2-х швейных производствах ООО «Фабрика «Дружба» и ООО «Фабрика «Одежда» и 11 пошивочных мастерских. Стоимость масок от 30 до 50 рублей, выпуск в сутки составляет до 5 тысяч штук.









На сегодня в городе маски можно приобрести:- ООО «Фабрика «Дружба» (ул.Мира, 53), телефон: 8 (927) 339-19-16;- ООО «Фабрика «Одежда» (ул.Техническая, 32/1), телефон: 8(3473) 29-07-75, 8(3473) 29-07-73;- ателье «Модница» (пр.Октября, 30), телефон: 24-14-43;- ИП С.А.Кузьмин (ул. Худайбердина,89), телефон: 8(3473) 22-72-00;- ателье «Воображуля» (ул.Строителей, 65), телефон: 8 (987) 019-48-29;- ателье «Флёр» (ул. 23 Мая, 24), телефон: 8 (987) 623-16-82;- швейный салон «Елена» (ул.Гоголя, 74), телефон: 8 (917) 347-58-58;- швейный салон «Леди» (ул.Коммунистическая, 43), телефон: 8 (917) 737-00-78;- ателье «Дарина» (ул.Мира, 57), телефон: 8 (917) 432-59-47;- ателье "Хомутова" (ул.Дружбы, 29) , телефон: 8 (905) 309-21-22;- ателье ИП Грозенок Лиля Фанусовна (ТСК "Дом Быта", ул.Худайбердина, 58, 3 этаж, офис 46), телефон: 8 (917) 787-66-80;- ателье «У Венеры» ул. Худайбердина,21 ТЦ «Фея» 89173431317;- швейный салон в ТЦ «Солнечный» (ул.Коммунистическая, 66), телефон 89196199813;- ателье «У Ольги» (ул. Цементников, 8а), телефон: 89874971315.

Более подробную информацию можно получить, позвонив по телефонам, указанным выше.



Также до предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения доведена информация от Роспотребнадзора и МЧС о мерах по предупреждению распространения коронавируса и применению средств индивидуальной защиты.





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