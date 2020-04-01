В Кумертау зарегистрирован еще один больной коронавирусом

Мэр Кумертау Олег Фролов сообщил, что в республике зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. По его словам, новый заболевший также находится в Кумертау. К текущему моменту в городе уже два больных коронавирусом.
«Уважаемые горожане! Не нарушайте режим самоизоляции, оставайтесь дома в целях вашей безопасности, а также соблюдайте все рекомендации по профилактике. Самое безопасное место сейчас – ваш дом!» – обратился он к местным жителям.
Напомним, что до сегодняшнего дня в регионе было зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом. Первыми зараженными коронавирусом оказались сестры из Дюртюлей, которые рассказали о своем самочувствии. На данный момент одна из сестер уже выписана из больницы, вторая находится в лечебном учреждении в удовлетворительном состоянии. Третий пациент – 51-летний мужчина, который приехал из Москвы, четвертый заболевший – несовершеннолетний ребенок. Пятый инфицированный – студент, вернувшийся из Франции и заразивший сестру. Седьмой случай зафиксирован в Кумертау.