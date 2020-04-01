В Кумертау зарегистрирован еще один больной коронавирусом

Мэр Кумертау Олег Фролов сообщил, что в республике зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. По его словам, новый заболевший также находится в Кумертау. К текущему моменту в городе уже два больных коронавирусом.







«Уважаемые горожане! Не нарушайте режим самоизоляции, оставайтесь дома в целях вашей безопасности, а также соблюдайте все рекомендации по профилактике. Самое безопасное место сейчас – ваш дом!» – обратился он к местным жителям.



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