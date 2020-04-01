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В России всех пенсионеров с признаками ОРЗ протестируют на коронавирус

Добавлено: 01.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В России всех пенсионеров с признаками ОРЗ протестируют на коронавирус

В России протестируют на коронавирус всех пенсионеров с признаками респираторных заболеваний, а также всех приехавших в страну из-за границы. Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач России Анна Попова.



Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

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«Обеспечить обязательное проведения обследования на COVID-2019 вернувшихся на территорию России с признаками ОРВИ, а также лиц старше 65 лет с симптомами респираторных заболеваний», — говорится в документе.
Также тестирование должны проходить все пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», медработники и люди, контактировавшие с больными коронавирусом.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице указ об ограничении продажи алкоголя.

Источник: ura.news
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