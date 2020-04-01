В России всех пенсионеров с признаками ОРЗ протестируют на коронавирус

В России протестируют на коронавирус всех пенсионеров с признаками респираторных заболеваний, а также всех приехавших в страну из-за границы. Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач России Анна Попова.







Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

«Обеспечить обязательное проведения обследования на COVID-2019 вернувшихся на территорию России с признаками ОРВИ, а также лиц старше 65 лет с симптомами респираторных заболеваний», — говорится в документе.