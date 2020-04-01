В Башкирии из-за коронавируса поликлиники изменили время и систему работы
Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по планете, а, значит, в минздраве Башкирии продолжаются брифинги, посвященные профилактике COVID-19. Стоит отметить, что на сегодняшний день в России количество заболевших выросло до 2777 человек (+440 за сутки). К сожалению, число умерших возросло до 24. Вылечились от кронавируса 19 человек. Постоянные участники брифинга рассказали, как обстоит ситуация в республике.
По состоянию на 1 апреля в Башкирии число заболевших сохраняется – 7 человек, один выписан. Под подозрением на коронавирусную инфекцию находится 107 человек, проведено 5635 исследований. Как отметила главный врач уфимского Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак, республика входит в число регионов с низкой заболеваемостью COVID-19. Однако несмотря на это поликлиники республики переходят в режим оказания исключительно неотложной помощи. Такое решение принято в связи с полной изоляцией.
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