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В Уфе невыплату зарплаты водителям "скорой" прокомментировали в Минздраве Башкирии

Добавлено: 01.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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В Уфе невыплату зарплаты водителям "скорой" прокомментировали в Минздраве Башкирии

В Минздраве Башкортостана прокомментировали ситуацию с отказами скорой помощи выезжать на вызовы. Зам руководителя ведомства Ирина Кононова отметила, что речь идет о водителях, которые являются сотрудниками аутсорсинговой компании. 



«Это не сотрудники скорой. Это Дёмская подстанция скорой помощи оказалась у нас в такой ситуации. Однако эта компания обслуживает у нас Затон и Авдон. И на сегодняшний день у нас два решения. Они дополняют друг друга. Первое: мы предложили перейти им на работу в скорую медицинскую помощь с заключением трудового договора. Машины у нас есть. Второе: урегулирование в рамках трудового законодательства. Ничего, кроме обращения в Госинспекцию по труду, мы не можем», — отметила Ирина Кононова.

Работники скорой в Уфе отказываются выезжать на вызовы

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В заключение она подчеркнула, что эта ситуация никак не скажется на оказании медицинской помощи.

Напомним также, что серьезный пожар с пострадавшими женщиной и ребенком, произошел 31 марта в городе Уфе. По информации пресс-службы МЧС РФ по РБ, в 19:55 загорелась однокомнатная квартира на 6 этаже многоквартирного жилого дома на улице Аксакова.

Источник: gtrk.tv
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