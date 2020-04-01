В Уфе невыплату зарплаты водителям "скорой" прокомментировали в Минздраве Башкирии

В Минздраве Башкортостана прокомментировали ситуацию с отказами скорой помощи выезжать на вызовы. Зам руководителя ведомства Ирина Кононова отметила, что речь идет о водителях, которые являются сотрудниками аутсорсинговой компании.
«Это не сотрудники скорой. Это Дёмская подстанция скорой помощи оказалась у нас в такой ситуации. Однако эта компания обслуживает у нас Затон и Авдон. И на сегодняшний день у нас два решения. Они дополняют друг друга. Первое: мы предложили перейти им на работу в скорую медицинскую помощь с заключением трудового договора. Машины у нас есть. Второе: урегулирование в рамках трудового законодательства. Ничего, кроме обращения в Госинспекцию по труду, мы не можем», — отметила Ирина Кононова.
В заключение она подчеркнула, что эта ситуация никак не скажется на оказании медицинской помощи.
Напомним также, что серьезный пожар с пострадавшими женщиной и ребенком, произошел 31 марта в городе Уфе. По информации пресс-службы МЧС РФ по РБ, в 19:55 загорелась однокомнатная квартира на 6 этаже многоквартирного жилого дома на улице Аксакова.