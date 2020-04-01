Сибай "выстрелил": стало известно о первом заразившемся коронавирусом от торговца мясом в городе

Сегодня, 1 апреля, мэр Сибая Рустем Абзалов сообщил в соцсетях тревожную новость. В соседнем с городом Кизильском районе зафиксирован случай заражения коронавирусом. Причем заразившийся контактировал с жителем Кизила, который 22 марта торговал мясом на рынке в Сибае.







При этом новый заболевший работает в Кизильском отделении "Сбербанка". Мэр попросил всех жителей, которые посещали кредитное учреждение в течение двух недель обязательно соблюдать карантинный режим и сообщить о себе на «горячую линию».

- Опасность может быть гораздо ближе, чем кажется. Случай в Кизиле это подтверждает. Заботьтесь о здоровье! Берегите себя и своих близких! – написал он.

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