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Сибай "выстрелил": стало известно о первом заразившемся коронавирусом от торговца мясом в городе

Добавлено: 01.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Сибай "выстрелил": стало известно о первом заразившемся коронавирусом от торговца мясом в городе

Сегодня, 1 апреля, мэр Сибая Рустем Абзалов сообщил в соцсетях тревожную новость. В соседнем с городом Кизильском районе зафиксирован случай заражения коронавирусом. Причем заразившийся контактировал с жителем Кизила, который 22 марта торговал мясом на рынке в Сибае.



При этом новый заболевший работает в Кизильском отделении "Сбербанка". Мэр попросил всех жителей, которые посещали кредитное учреждение в течение двух недель обязательно соблюдать карантинный режим и сообщить о себе на «горячую линию».

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- Опасность может быть гораздо ближе, чем кажется. Случай в Кизиле это подтверждает. Заботьтесь о здоровье! Берегите себя и своих близких! – написал он.
Напомним, зараженный продавец мяса торговал на сибайском рынке «Воскресный», который располагается на улице Матросова, на месте № 37. Мужчина вместе с женой и детьми вернулся из заграничной поездки на таиландский курорт 16 марта и на следующий день отправился на работу. О том, что продавец мяса не соблюдает карантин, обязательный для всех вернувшихся из зарубежных стран, в Роспостребнадзор сообщили соседи. Торговец сдал анализ на коронавирус и результат оказался положительным. Мужчину срочно госпитализировали в инфекционную больницу Магнитогорска, и он уже, как рассказали его близкие, хорошо себя чувствует. Тем не менее власти просят всех людей, контактировавших с продавцом или покупавшим у него мясо, сообщить о себе на горячую линию.

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Источник: www.sobkor02.ru
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