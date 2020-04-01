Хабиров проверил готовность больниц к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией

1 апреля в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с готовностью медицинских учреждений к приёму пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В мероприятии принял участие глава Администрации Уфы Ульфат Мустафин.







Так, городскую клиническую больницу Дёмского района в настоящее время перепрофилировали в инфекционный госпиталь на 215 коек. Здесь предусмотрены места для взрослых и детей, заболевших коронавирусом, а также для беременных и рожениц, которые могут быть инфицированы COVID-19. По словам главного врача Фанила Шамигулова, в кратчайший срок удалось выполнить все необходимые работы, подвести в палаты кислород, оборудовать больницу соответствующей аппаратурой. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин отметил, что госпиталь полностью готов к приёму пациентов.

– Я не могу поставить задачу, чтобы больных стало меньше. Это зависит от того, как мы все вместе отработаем. Но и с психологической, и с человеческой точки зрения важно, чтобы у нас не было ни одной смерти. Это сразу будет рассматриваться как ЧП, – подчеркнул Радий Хабиров. – Как только появляется больной, бросайте на него все самые лучшие силы – ведущих врачей, опыт, лекарства, бережный уход. Эта ситуация – вызов для всех нас.









Радий Хабиров поинтересовался тем, как проходит лечение коронавируса, достаточно ли нужных медикаментов, и поблагодарил врачей за важную и ответственную работу в сложных эпидемических условиях, отметив, что медики-инфекционисты получат дополнительные надбавки.

В Дёме руководитель региона пообщался с группой общественников, которые вместе с Центром общественной безопасности города и правоохранительными органами патрулируют улицы района, напоминая жителям о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В патрульные группы входят депутаты, волонтёры, председатели многоквартирных домов, воины-интернационалисты и другие ветераны боевых действий.



Радий Хабиров поблагодарил их за инициативу и отметил важность выполняемой ими работы.

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы