Хабиров проверил готовность больниц к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией
1 апреля в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с готовностью медицинских учреждений к приёму пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В мероприятии принял участие глава Администрации Уфы Ульфат Мустафин.
Так, городскую клиническую больницу Дёмского района в настоящее время перепрофилировали в инфекционный госпиталь на 215 коек. Здесь предусмотрены места для взрослых и детей, заболевших коронавирусом, а также для беременных и рожениц, которые могут быть инфицированы COVID-19. По словам главного врача Фанила Шамигулова, в кратчайший срок удалось выполнить все необходимые работы, подвести в палаты кислород, оборудовать больницу соответствующей аппаратурой. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин отметил, что госпиталь полностью готов к приёму пациентов.
В Дёме руководитель региона пообщался с группой общественников, которые вместе с Центром общественной безопасности города и правоохранительными органами патрулируют улицы района, напоминая жителям о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В патрульные группы входят депутаты, волонтёры, председатели многоквартирных домов, воины-интернационалисты и другие ветераны боевых действий.
Радий Хабиров поблагодарил их за инициативу и отметил важность выполняемой ими работы.
Ранее сообщалось, что в городе Салавате местная жительница стала фигуранткой административного дела о злоупотреблении свободой массовой информации.