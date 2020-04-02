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В соседнем с Учалинским районом регионе подтверждено 2 случая заражения коронавирусом

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В соседнем с Учалинским районом регионе подтверждено 2 случая заражения коронавирусом

В приграничном к Башкортостану поселке Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области подтверждено 2 случая заражения коронавирусной инфекцией.



Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

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Семья инфицированных в составе 4 человек с 27 марта находится на самоизоляции, у них также отобраны анализы. Определён круг лиц, имевших контакт с ними, проводятся мероприятия по их самоизоляции.

«Уважаемые учалинцы, поступила информация, что положительно подтвердились результаты анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у двоих жителей п.Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области. Отнеситесь с пониманием и ответственностью. Прошу всех соблюдать полную самоизоляцию и меры личной безопасности. Ситуация находится на контроле у руководства УГОК, ЦГБ и администрации Учалинского района», призывает руководитель муниципалитета.

Поселок Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области находится в 65 километрах и в часе езды от города Учалов.

Напомним, 1 апреля в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с готовностью медицинских учреждений к приёму пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Источник: gtrk.tv
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