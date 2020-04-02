В соседнем с Учалинским районом регионе подтверждено 2 случая заражения коронавирусом

Семья инфицированных в составе 4 человек с 27 марта находится на самоизоляции, у них также отобраны анализы. Определён круг лиц, имевших контакт с ними, проводятся мероприятия по их самоизоляции.
«Уважаемые учалинцы, поступила информация, что положительно подтвердились результаты анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у двоих жителей п.Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области. Отнеситесь с пониманием и ответственностью. Прошу всех соблюдать полную самоизоляцию и меры личной безопасности. Ситуация находится на контроле у руководства УГОК, ЦГБ и администрации Учалинского района», призывает руководитель муниципалитета.
Поселок Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области находится в 65 километрах и в часе езды от города Учалов.