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В Архангельском районе предприниматели скинулись на медицинские маски

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Архангельском районе предприниматели скинулись на медицинские маски

Накануне глава администрации Архангельского района Ильшат Аминев в своей соцсети опубликовал пост о решении проблемы нехватки необходимых товаров и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией.



Он обратился к местным предпринимателям с просьбой оказать благотворительную помощь. Бизнесмены моментально отреагировали и дали положительный ответ. Они предоставили патрульным службам и соцработникам большое количество масок и средств для дизенфекции.

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— Мухамедин Даян предоставил готовые маски в количестве 300 штук и материал для изготовления еще порядка 400 масок, которые будут пошиты в ближайшее время. Рахимкулов Иршат выделил 150 литров бутылированной белизны для проведения мероприятий по дезинфекции объектов, расположенных на территории нашего района. Уразгулов Тимергали предоставил 126 литров дезинфицирующих средств. Выражаю в их адрес слова искренней благодарности за оказанную поддержку, — поделился Ильшат Аминев.
Ранее сообщалось, что Уфа заняла 10-е место из 15 среди городов-миллионников страны, которые строго соблюдают режим самоизоляции. Ранее мы не поднимались выше 11-го места. 

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
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