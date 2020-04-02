В Архангельском районе предприниматели скинулись на медицинские маски

Накануне глава администрации Архангельского района Ильшат Аминев в своей соцсети опубликовал пост о решении проблемы нехватки необходимых товаров и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией.







Он обратился к местным предпринимателям с просьбой оказать благотворительную помощь. Бизнесмены моментально отреагировали и дали положительный ответ. Они предоставили патрульным службам и соцработникам большое количество масок и средств для дизенфекции.

— Мухамедин Даян предоставил готовые маски в количестве 300 штук и материал для изготовления еще порядка 400 масок, которые будут пошиты в ближайшее время. Рахимкулов Иршат выделил 150 литров бутылированной белизны для проведения мероприятий по дезинфекции объектов, расположенных на территории нашего района. Уразгулов Тимергали предоставил 126 литров дезинфицирующих средств. Выражаю в их адрес слова искренней благодарности за оказанную поддержку, — поделился Ильшат Аминев.

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Фото: соцсети