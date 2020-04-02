В Башкирии выявили 2 новых случая заражения коронавирусом

На утро 2 апреля под подозрением на COVID-19 в стационарах остаются 107 человек, 14 из которых – дети и подростки. Все они ждут результатов анализов. Как сообщала главврач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак, на 2 апреля 2020 года проведено 5635 исследований материалов людей с подозрением на коронавирус в Башкирии.
Напомним, Минобразования Башкирии разработало 4 схемы дистанционного обучения школьников. Например, детей, чьи родители продолжают работать, организуют в специальные дежурные группы. Остальные перейдут в режим онлайн, учителя также останутся дома.