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В Башкирии выявили 2 новых случая заражения коронавирусом

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии выявили 2 новых случая заражения коронавирусом

2 апреля стало известно о двух новых зараженных коронавирусом в Башкирии. Данные опубликовали на сервисе стоп.коронавирус.



Таким образом, число зараженных в регионе достигло 10 человек, один из них выздоровел. О состоянии новых заразившихся, и в какой больнице лежат пациенты, пока не уточняется.

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На утро 2 апреля под подозрением на COVID-19 в стационарах остаются 107 человек, 14 из которых – дети и подростки. Все они ждут результатов анализов. Как сообщала главврач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак, на 2 апреля 2020 года проведено 5635 исследований материалов людей с подозрением на коронавирус в Башкирии.

Напомним, Минобразования Башкирии разработало 4 схемы дистанционного обучения школьников.  Например, детей, чьи родители продолжают работать, организуют в специальные дежурные группы. Остальные перейдут в режим онлайн, учителя также останутся дома.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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