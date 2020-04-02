В Башкирии выявили 2 новых случая заражения коронавирусом

2 апреля стало известно о двух новых зараженных коронавирусом в Башкирии. Данные опубликовали на сервисе стоп.коронавирус.







Таким образом, число зараженных в регионе достигло 10 человек, один из них выздоровел. О состоянии новых заразившихся, и в какой больнице лежат пациенты, пока не уточняется.

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