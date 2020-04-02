Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Минздраве Башкирии рассказали, какие категории граждан подлежат обязательной диагностике на коронавирус

В Минздраве Башкирии рассказали, какие категории граждан подлежат обязательной диагностике на коронавирус

Добавлено: 02.04.20
Просмотров: 120
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Минздраве Башкирии рассказали, какие категории граждан подлежат обязательной диагностике на коронавирус

Сегодня, 2 апреля, на брифинге, посвященном вопросам распространения коронавирусной инфекции, главный врач центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак сообщила, какие категории граждан подлежат обязательной диагностике на Covid-19.



Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, данный список расширился, и обследовать необходимо следующих граждан:

  • людей старше 65 лет с признаками ОРЗ;
  • граждан, въезжающих из регионов с распространенной коронавирусной инфекцией;
  • лица с внебольничными пневмониями;
  • лица, контактирующие с заболевшими;
  • лица, находящиеся в закрытых учебных заведениях, заведениях ФСИН и иных организационно-правовых форм закрытого типа с проявлениями признаков ОРЗ;
  • медиков, непосредственно контактирующих с больными, – они обследуются раз в неделю, при проявлении ОРЗ – обследуются немедленно.


Также спикер сообщила, что за последние сутки в России было проведено 5 тысяч 36 тестов, общее количество проведенных исследований – 35 тысяч.

Также на брифинге сообщили последние данные по заболеваемости коронавирусом в Башкирии.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В России всех пенсионеров с признаками ОРЗ протестируют на коронавирус
Здравоохранение
В России всех пенсионеров с признаками ОРЗ протестируют на коронавирус
В Башкирии будут регулировать цены на медицинские маски
Здравоохранение
В Башкирии будут регулировать цены на медицинские маски
В Башкирии тест на коронавирус планируют сделать платным
Здравоохранение
В Башкирии тест на коронавирус планируют сделать платным
Стали известны результаты теста на коронавирус женщины из Янаула
---
Стали известны результаты теста на коронавирус женщины из Янаула
В Башкирии частным клиникам разрешат брать анализы на коронавирус
Здравоохранение
В Башкирии частным клиникам разрешат брать анализы на коронавирус
В Башкирии инфицированные коронавирусом могли заразить около 30 человек
Здравоохранение
В Башкирии инфицированные коронавирусом могли заразить около 30 человек
В Башкирии медиков обучают диагностировать коронавирус
Здравоохранение
В Башкирии медиков обучают диагностировать коронавирус
Не забудьте про диспансеризацию
Общество / Здравоохранение
Не забудьте про диспансеризацию
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: