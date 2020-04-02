В Минздраве Башкирии рассказали, какие категории граждан подлежат обязательной диагностике на коронавирус

Сегодня, 2 апреля, на брифинге, посвященном вопросам распространения коронавирусной инфекции, главный врач центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак сообщила, какие категории граждан подлежат обязательной диагностике на Covid-19.







Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, данный список расширился, и обследовать необходимо следующих граждан:

людей старше 65 лет с признаками ОРЗ;

граждан, въезжающих из регионов с распространенной коронавирусной инфекцией;

лица с внебольничными пневмониями;

лица, контактирующие с заболевшими;

лица, находящиеся в закрытых учебных заведениях, заведениях ФСИН и иных организационно-правовых форм закрытого типа с проявлениями признаков ОРЗ;

медиков, непосредственно контактирующих с больными, – они обследуются раз в неделю, при проявлении ОРЗ – обследуются немедленно.









Также спикер сообщила, что за последние сутки в России было проведено 5 тысяч 36 тестов, общее количество проведенных исследований – 35 тысяч.



Также на брифинге сообщили последние данные по заболеваемости коронавирусом в Башкирии.





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