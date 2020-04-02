В Минздраве Башкирии рассказали, почему не проверяют на коронавирус пассажиров автобусов и поездов

Стало известно, почему в Башкирии не проверяют пассажиров автобусов и поездов на коронавирус.







Министр здравоохранения Максим Забелин объяснил это тем, что основной поток пассажиров прибывают из-за границы самолетами. Поэтому было принято решение тестировать в первую очередь этих жителей Башкирии.





«Мы приняли решение, что большинство людей прилетает самолетами. Поэтому мы решили, что те, кто приезжает поездом или автобусом, им необходимо уходить на самоизоляцию. Они обязаны ставить в известность медработников, позвонив на “горячую линию”»