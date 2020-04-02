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В Минздраве Башкирии рассказали, почему не проверяют на коронавирус пассажиров автобусов и поездов

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Минздраве Башкирии рассказали, почему не проверяют на коронавирус пассажиров автобусов и поездов

Стало известно, почему в Башкирии не проверяют пассажиров автобусов и поездов на коронавирус. 



Министр здравоохранения Максим Забелин объяснил это тем, что основной поток пассажиров прибывают из-за границы самолетами. Поэтому было принято решение тестировать в первую очередь этих жителей Башкирии.

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Максим Забелин, министр здравоохранения:


«Мы приняли решение, что большинство людей прилетает самолетами. Поэтому мы решили, что те, кто приезжает поездом или автобусом, им необходимо уходить на самоизоляцию. Они обязаны ставить в известность медработников, позвонив на “горячую линию”»
На брифинге, посвященном переходу на дистанционное обучение, министр образования и науки Айбулат Хажин рассказал, когда старшеклассники отметят выпускные и получат свои аттестаты.

Источник: bash.news
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