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В Башкирии от коронавируса вылечился второй пациент

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии от коронавируса вылечился второй пациент

В Башкортостане от коронавируса вылечился второй пациент. Об этом заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге.



«На 13 часов 2 апреля в республике подтверждены еще 2 случая заболевания коронавирусом. И того у нас 10 заболевших. Сегодня выписан второй пациент. Он был в стационаре. Остальные также находятся в стационаре, в удовлетворительном состоянии. 106 человек с подозрением на коронавирус», — заявил Максим Забелин.

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Обязательной лабораторной диагностике подвергаются люди старше 65 лет с признаками ОРВИ, въезжающие из регионов с заболеваемостью, с внебольничными пневмониями, лица, контактирующие с заболевшим с, находящиеся в заведениях закрытого типа с проявлениями признаков. Раз в неделю проверяются медики, контактирующие с госпитализированными. Об этом рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак. Всего в Башкирии проведено 5816 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Всего в мире заболевших COVID-19 — 943 730 человека в 174 странах. В России 3548 случаев заболевания, под наблюдением находится 215 тысяч жителей страны. Выздоровел 121 человек.

Напомним, что сегодня, 2 апреля, на брифинге, посвященном вопросам распространения коронавирусной инфекции, главный врач центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак сообщила, какие категории граждан подлежат обязательной диагностике на Covid-19.

Источник: gtrk.tv
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