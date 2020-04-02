В Башкирии от коронавируса вылечился второй пациент

В Башкортостане от коронавируса вылечился второй пациент. Об этом заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге.







«На 13 часов 2 апреля в республике подтверждены еще 2 случая заболевания коронавирусом. И того у нас 10 заболевших. Сегодня выписан второй пациент. Он был в стационаре. Остальные также находятся в стационаре, в удовлетворительном состоянии. 106 человек с подозрением на коронавирус», — заявил Максим Забелин.