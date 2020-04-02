В Уфе появится вторая вертолетная площадка для санавиации

В Уфе, у здания Клиники Башкирского государственного медуниверситета на улице Шафиева (бывшая ГКБ №6), будет построена вторая вертолетная площадка для приема санавиации. Заказчиком объекта является Корпорация развития республики. Всего в городе планируется оборудовать шесть таких площадок (ранее сообщалось о семи), в других муниципалитетах — еще восемь, сообщает корпорация.







Первая площадка была открыта в октябре 2019 года на территории Республиканского клинического перинатального центра на улице Батырской.









Стоимость оборудования каждой площадки в прошлом году оценивалась примерно в 2 млн руб., годовое содержание — около 1 млн руб. Другие площадки должны появиться, как сообщалось ранее, у ГКБ №18, Монумента дружбы, у спорткомплекса «Биатлон» и театра «Нур», а также у больниц в городах Сибай, Стерлитамак, Белорецк, Баймак, Нефтекамск, Октябрьский, райцентрах Месягутово и Аскино.Корпорация, по информации ее пресс-службы, ожидает поставку в регион до 20 апреля вертолета «Ансат», укомплектованного медицинским модулем, для транспортировки тяжелых пациентов. Вертолеты поставляются Государственной транспортной лизинговой компанией по договору с уфимским АО «Транспортный навигационный центр», заключенным в ноябре 2019 года. Соглашение предусматривает поставку двух вертолетов «Ансат» общей стоимостью 360 млн руб.

В Уфе, где расположены три нефтеперерабатывающих завода, до 1990-х годов было оборудовано три вертолетные площадки, но позже все они позже были застроены.





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