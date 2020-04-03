В Уфе больницу №8 перепрофилировали под инфекционный госпиталь | видео

Михаил Закомалдин осмотрел изолированные боксы, отделения реанимации, палаты. Здесь развернуто 110 койко-мест. Медики отметили, что готовы работать в новых реалиях, само учреждение снабжено необходимыми препаратами, а медперсонал средствами защиты.
Ранее сообщалось, что Сибае обеззараживание помещений ведется с помощью генератора горячего тумана. Как рассказал мэр Рустем Афзалов, это высокотехнологичнный и эффективный способ вести борьбу с возбудителями инфекционных заболеваний. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram