В Уфе больницу №8 перепрофилировали под инфекционный госпиталь | видео

Работу медучреждения по поручению Приволжского полпреда Игоря Комарова накануне проинспектировал главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин.





Как рассказали врачи, своих плановых пациентов они уже распределили и готовятся заниматься только инфицированными коронавирусом. В клинике выработан алгоритм приёма граждан.

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