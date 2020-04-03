Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе больницу №8 перепрофилировали под инфекционный госпиталь | видео

В Уфе больницу №8 перепрофилировали под инфекционный госпиталь | видео

Добавлено: 03.04.20
Просмотров: 40
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Уфе больницу №8 перепрофилировали под инфекционный госпиталь | видео

Работу медучреждения по поручению Приволжского полпреда Игоря Комарова накануне проинспектировал главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин. 



Как рассказали врачи, своих плановых пациентов они уже распределили и готовятся заниматься только инфицированными коронавирусом. В клинике выработан алгоритм приёма граждан. 

Хабиров рассказал, как долго будет действовать режим полной самоизоляции

Читайте также:

Хабиров рассказал, как долго будет действовать режим полной самоизоляции
Михаил Закомалдин осмотрел изолированные боксы, отделения реанимации, палаты. Здесь развернуто 110 койко-мест. Медики отметили, что готовы работать в новых реалиях, само учреждение снабжено необходимыми препаратами, а медперсонал средствами защиты.

Ранее сообщалось, что Сибае обеззараживание помещений ведется с помощью генератора горячего тумана. Как рассказал мэр Рустем Афзалов, это высокотехнологичнный и эффективный способ вести борьбу с возбудителями инфекционных заболеваний.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Сибае помещения обрабатывают с помощью необычного оборудования
---
В Сибае помещения обрабатывают с помощью необычного оборудования
Хабиров проверил готовность больниц к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией
Здравоохранение
Хабиров проверил готовность больниц к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией
В Башкирии предприниматель приобрел для Белорецкой больницы медицинские аппараты
Здравоохранение
В Башкирии предприниматель приобрел для Белорецкой больницы медицинские аппараты
В больнице Демы начали срочно выписывать пациентов: здесь планируется развернуть временный госпиталь
Здравоохранение
В больнице Демы начали срочно выписывать пациентов: здесь планируется развернуть временный госпиталь
В Башкирии заработала горячая линия по коронавирусу и разработан план на случай массовых заболеваний
Здравоохранение
В Башкирии заработала горячая линия по коронавирусу и разработан план на случай массовых заболеваний
Михаил Закомалдин проверил реализацию скандальной мусорной реформы в Башкирии
ЖКХ
Михаил Закомалдин проверил реализацию скандальной мусорной реформы в Башкирии
Шахтерам в Сибае выдали средства индивидуальной защиты
Происшествия
Шахтерам в Сибае выдали средства индивидуальной защиты
В одном из районов Башкирии медперсонал боится остаться без работы
Общество / Здравоохранение
В одном из районов Башкирии медперсонал боится остаться без работы
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: