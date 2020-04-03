В Башкирии от коронавирусной инфекции вылечился третий пациент
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В Башкирии от коронавируса вылечился третий пациент, сообщили сегодня на оперативном совещании по борьбе с коронавирусной инфекцией в правительстве региона.
Таким образом в инфекционных больницах республики на сегодняшний день находится семь пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров на внеочередном совещании, посвященном угрозе распространения коронавируса, сообщил, сколько минимально в республике продлится режим полной самоизоляции.
Источник:
gtrk.tv
Фото: TASS
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