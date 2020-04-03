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В Башкирии от коронавирусной инфекции вылечился третий пациент

Добавлено: 03.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии от коронавирусной инфекции вылечился третий пациент

В Башкирии от коронавируса вылечился третий пациент, сообщили сегодня на оперативном совещании по борьбе с коронавирусной инфекцией в правительстве региона.



Таким образом в инфекционных больницах республики на сегодняшний день находится семь пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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Напомним, по данным на 2 апреля, в России число зараженных коронавирусом составляет 3 548, 235 человек выздоровели, летальных случаев 30. Количество заразившихся в мире превысило миллион.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров на внеочередном совещании, посвященном угрозе распространения коронавируса, сообщил, сколько минимально в республике продлится режим полной самоизоляции. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: TASS
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