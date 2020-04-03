В Башкирии будут производить до 3 тысяч тестов на коронавирус

В Башкирии увеличится количество тестов на определение коронавируса. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.







«Ночью мы получили дополнительные тесты уже не по линии Роспотребнадзора. Еще в субботу у нас ожидаются дополнительные тесты. С сегодняшнего дня мы переходим в круглосуточный режим (работы – прим. автора). Развертывается восемь лабораторий. Я думаю, что будет поставка дополнительных расходных материалов и на следующей неделе мы выйдем на нашу работу. Не менее трех тысяч тестов в сутки будем производить», - рассказал он.



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