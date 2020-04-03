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Медицина Башкирии просит благотворительной помощи: в Минздраве рассказали о нехватке бумаги и скотча

Добавлено: 03.04.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Медицина Башкирии просит благотворительной помощи: в Минздраве рассказали о нехватке бумаги и скотча

Сегодня, 3 апреля, на брифинге заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова заявила о том, что медицине необходима благотворительная помощь.



Все дело в том, что выделенные из федерального и регионального бюджета средства идут на лекарства и другие предметы первой необходимости. А вот на скотч и бумагу денег уже нет. Поэтому минздрав просит простых жителей и предпринимателей о помощи. Полный список необходимых изделий в скором времени появится на сайте ведомства. Пока что можно написать на почту covid19.gl@doctorrb.ru с пометкой «помощь» – с вами свяжутся.

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— Я могу присоединиться и попросить наши предприятия, физлиц и жителей оказать благотворительную помощь для тех учреждений, которые закрываются под инфекционные или провизионные госпитали. Дело в том, что выделенные средства являются целевыми и направляются на приобретение как средств индивидуальной защиты, так и медизделий, и препаратов. Но опыт коллег говорит, что есть много бытовых изделий и товаров, которые не входят в стандарты: коврики для пропитывания, зеркала для снимания и надевания химодежды, одноразовая посуда, металлические доски, скотч, бумага, — сказала Ирина Кононова.
Напомним, в селе Нижегородка Уфимского района республики с 30 марта заработал первый обсерватор для изоляции по коронавирусу, сообщил сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

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Источник: proural.info
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