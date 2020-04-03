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Насколько медучреждения Башкирии готовы к приему зараженных коронавирусом

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Насколько медучреждения Башкирии готовы к приему зараженных коронавирусом

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отчитался о готовности медучреждений к приему зараженных коронавирусом.



По данным главного врача республике, на данный момент в республике есть 1348 коек инфекционного профиля, из них 501 в Уфе, остальная часть – в инфекционных отделениях центральных районных больниц. В резерве региона также находятся 2785 коек – их могут перепрофилировать для пациентов COVID-19, 16 автомобилей «скорой», 1062 ординатора Башкирского медуниверситета и 380 студентов медколледжей.

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По состоянию на 1 апреля больницы Башкирии оснащены 899 тысячами масок, 3949 респираторов, 5443 костюмов биологической защиты и 130 тысяч единиц антисептических средств. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, то их в республики 754. Минздрав планирует закупить еще 116 (по 45 аппаратам уже заключены контракты).

Напомним, что в селе Нижегородка Уфимского района республики с 30 марта заработал первый обсерватор для изоляции по коронавирусу, сообщил сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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