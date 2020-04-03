Насколько медучреждения Башкирии готовы к приему зараженных коронавирусом

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отчитался о готовности медучреждений к приему зараженных коронавирусом.







По данным главного врача республике, на данный момент в республике есть 1348 коек инфекционного профиля, из них 501 в Уфе, остальная часть – в инфекционных отделениях центральных районных больниц. В резерве региона также находятся 2785 коек – их могут перепрофилировать для пациентов COVID-19, 16 автомобилей «скорой», 1062 ординатора Башкирского медуниверситета и 380 студентов медколледжей.



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