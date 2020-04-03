Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе показали, как будет выглядеть новая инфекционная больница

В Уфе показали, как будет выглядеть новая инфекционная больница

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе показали, как будет выглядеть новая инфекционная больница

Архитектор из Челябинской обрасти Андрей Стариков разработал вместе с коллегами из Башкирии и Москвы дизайн инфекционной больницы, которую построят из-за угрозы коронавируса под Уфой.



Они предложили два варианта, как может выглядеть учреждение. Первый — домашний, с элементами национальных орнаментов, второй — более современный. Последний вариант и победил, сообщило сегодня, 3 апреля, издание 74.RU.

Мэр Уфы предложил ввести обязательную дезинфекцию транспорта, въезжающего в город из других регионов

Читайте также:

Мэр Уфы предложил ввести обязательную дезинфекцию транспорта, въезжающего в город из других регионов
— У человека, которого везут на скорой в больницу, уже есть подтверждённый диагноз, он нервничает. Градус стресса надо снимать, — сказал Андрей Стариков. — Первая концепция — уютная, домашняя, а вторая — показывает максимально современную больницу — машину по оказанию высокотехнологичной помощи. Руководство республики остановилось на втором варианте.
Этот проект архитекторы разработали за пять дней. Срочность обусловили быстротой строительства больницы.
— Сначала мы получили задание проанализировать московский опыт. Для этого департамент строительства столицы предоставил нам всю информацию. На анализ плюсов и минусов были примерно сутки. Когда появилось понимание, что концепция работоспособна, она пошла в дальнейшую разработку. Через день мы показали руководству республики версию посадки. Её утвердили, а ещё через два дня был утверждён фасад. Почему два дня, а не меньше? Потому что мы хотели, чтобы это были не бараки на скорую руку, а устойчивая архитектура, — сказал Андрей Стариков.


Работы над проектом продолжаются. При этом параллельно уже вовсю ведётся подготовка на строительной площадке.

Напомним. что в Башкирии на железнодорожные вокзалы для профилактики коронавируса не допускают провожающих и встречающих, сообщил сегодня на брифинге первый заместитель начальника Башкирского центра организации работ железнодорожной станции Уфа Сергей Голубев.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Фото: Андрей Стариков
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии намерены построить дополнительный корпус инфекционной больницы в Уфе
Здравоохранение
В Башкирии намерены построить дополнительный корпус инфекционной больницы в Уфе
В Нефтекамске из инфекционной больницы сбежала студентка
Происшествия
В Нефтекамске из инфекционной больницы сбежала студентка
Стало известно место строительства новой инфекционной больницы в Башкирии | видео
Здравоохранение
Стало известно место строительства новой инфекционной больницы в Башкирии | видео
В Башкирии больницы получили 10 новых машин скорой помощи марки Ford Tranzit
Здравоохранение
В Башкирии больницы получили 10 новых машин скорой помощи марки Ford Tranzit
Новая инфекционная больница в Уфе обойдется бюджету в 1,7 млрд рублей
Экономика
Новая инфекционная больница в Уфе обойдется бюджету в 1,7 млрд рублей
Архитекторы России показали как может выглядеть набережная в Уфе
Это интересно
Архитекторы России показали как может выглядеть набережная в Уфе
В Башкирии строительство новой инфекционной больницы начнется 25 марта
Здравоохранение
В Башкирии строительство новой инфекционной больницы начнется 25 марта
В Башкирии больницы получили еще 13 машин скорой помощи
Здравоохранение
В Башкирии больницы получили еще 13 машин скорой помощи
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: