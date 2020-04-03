В Уфе показали, как будет выглядеть новая инфекционная больница

Архитектор из Челябинской обрасти Андрей Стариков разработал вместе с коллегами из Башкирии и Москвы дизайн инфекционной больницы, которую построят из-за угрозы коронавируса под Уфой.







Они предложили два варианта, как может выглядеть учреждение. Первый — домашний, с элементами национальных орнаментов, второй — более современный. Последний вариант и победил, сообщило сегодня, 3 апреля, издание 74.RU.

— У человека, которого везут на скорой в больницу, уже есть подтверждённый диагноз, он нервничает. Градус стресса надо снимать, — сказал Андрей Стариков. — Первая концепция — уютная, домашняя, а вторая — показывает максимально современную больницу — машину по оказанию высокотехнологичной помощи. Руководство республики остановилось на втором варианте.

— Сначала мы получили задание проанализировать московский опыт. Для этого департамент строительства столицы предоставил нам всю информацию. На анализ плюсов и минусов были примерно сутки. Когда появилось понимание, что концепция работоспособна, она пошла в дальнейшую разработку. Через день мы показали руководству республики версию посадки. Её утвердили, а ещё через два дня был утверждён фасад. Почему два дня, а не меньше? Потому что мы хотели, чтобы это были не бараки на скорую руку, а устойчивая архитектура, — сказал Андрей Стариков.









Этот проект архитекторы разработали за пять дней. Срочность обусловили быстротой строительства больницы.

Работы над проектом продолжаются. При этом параллельно уже вовсю ведётся подготовка на строительной площадке.



Напомним. что в Башкирии на железнодорожные вокзалы для профилактики коронавируса не допускают провожающих и встречающих, сообщил сегодня на брифинге первый заместитель начальника Башкирского центра организации работ железнодорожной станции Уфа Сергей Голубев.





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Фото: Андрей Стариков