В Уфе показали, как будет выглядеть новая инфекционная больница
Архитектор из Челябинской обрасти Андрей Стариков разработал вместе с коллегами из Башкирии и Москвы дизайн инфекционной больницы, которую построят из-за угрозы коронавируса под Уфой.
Они предложили два варианта, как может выглядеть учреждение. Первый — домашний, с элементами национальных орнаментов, второй — более современный. Последний вариант и победил, сообщило сегодня, 3 апреля, издание 74.RU.
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Работы над проектом продолжаются. При этом параллельно уже вовсю ведётся подготовка на строительной площадке.
Напомним. что в Башкирии на железнодорожные вокзалы для профилактики коронавируса не допускают провожающих и встречающих, сообщил сегодня на брифинге первый заместитель начальника Башкирского центра организации работ железнодорожной станции Уфа Сергей Голубев.