Как в Уфе делаются анализы на выявление коронавируса
В Башкортостане на сегодняшний день проведено 6723 теста на COVID-19. Взятые у пациентов с подозрением на коронавирус образцы биоматериала исследуются в 8 гослабораториях. К этой работе подключили и специалистов Республиканского медико-генетического центра.
Чтобы попасть в бокс лаборатории молекулярно-генетической диагностики, маски недостаточно. За этой дверью – помещение повышенного класса опасности. Но биологов это не пугает. Главное – тщательно защититься.
Роман Плотницкий, биолог лаборатории молекулярно-генетической диагностики:
Рита Хусаинова, заместитель директора Республиканского медико-генетического центра:
За сутки в центре проводят в среднем 96 исследований. Сюда в основном привозят биоматериал условно здоровых людей, которые могли контактировать с носителями коронавирусной инфекции. Пока здесь работают в две смены, но в случае необходимости специалисты медико-генетического центра готовы перейти на круглосуточный режим.
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