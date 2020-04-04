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Как в Уфе делаются анализы на выявление коронавируса

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Как в Уфе делаются анализы на выявление коронавируса

В Башкортостане на сегодняшний день проведено 6723 теста на COVID-19. Взятые у пациентов с подозрением на коронавирус образцы биоматериала исследуются в 8 гослабораториях. К этой работе подключили и специалистов Республиканского медико-генетического центра.



Чтобы попасть в бокс лаборатории молекулярно-генетической диагностики, маски недостаточно. За этой дверью – помещение повышенного класса опасности. Но биологов это не пугает. Главное – тщательно защититься.

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Эмиль Гайсин, биолог лаборатории молекулярно-генетической диагностики:
Нет, не страшно. Потому что при соблюдении всех санитарных норм, при таком костюме риск заражения уже сводится к минимуму.
Из биоматериала пациента с подозрением на коронавирус первым делом биологи выделяют РНК. Практически все в ручном режиме.

Роман Плотницкий, биолог лаборатории молекулярно-генетической диагностики:
В работе мы используем пипетки, носики, эппендорфы, приборы специальные, такие как термошейкер, центрифуга. В среднем на 24 образца уходит ну три часа работы.
После выделения РНК материал передается через специальное окно в соседнюю комнату. Уже здесь с помощью высокотехнологичного оборудования проводится типирование и становится известно, является ли обладатель биоматериала носителем COVID-19. К этой работе специалисты Республиканского медико-генетического центра были привлечены 27 марта. За небольшой период времени здесь было исследовано около 500 образцов.

Рита Хусаинова, заместитель директора Республиканского медико-генетического центра:
Республиканский медико-генетический центр оснащен современным оборудованием для проведения молекулярно-генетических диагностик, и имеются специалисты, обученные проводить ПЦР-диагностику. И наш потенциал сейчас Минздрав тоже решил задействовать.


За сутки в центре проводят в среднем 96 исследований. Сюда в основном привозят биоматериал условно здоровых людей, которые могли контактировать с носителями коронавирусной инфекции. Пока здесь работают в две смены, но в случае необходимости специалисты медико-генетического центра готовы перейти на круглосуточный режим.


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Источник: bash.news
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