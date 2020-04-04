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Один для здоровых, другой для больных: в медучреждениях Башкирии сделали два отдельных входа

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Один для здоровых, другой для больных: в медучреждениях Башкирии сделали два отдельных входа

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила, что в настоящее время в связи с угрозой распространения коронавируса в республике сделали два отдельных входа во всех медицинских учреждениях. 



«Один для здоровых людей, другой для тех кто обращается по заболеваемости, в том числе с признаками респираторных заболеваний. Мы убедительно просим не приходить тех, у кого есть температура», – отметила она.

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Замминистра также добавила, что врачи понимают, что самочувствие бывает нормальным, и причина обращения кроется в другом. Поэтому, по ее словам, на входе установлены антисептики, проверяется температура и спрашивается, был ли пациент за границей или в другом регионе в течение последних 14 дней. 

Заместитель министра здравоохранения Башкирии также объяснила, как может осуществляться уход за пожилыми пациентами в условиях полной самоизоляции.

Напомним, по последним данным, новых случаев инфицирования COVID-19 нет.  По состоянию на 13:00 в стационарах с подозрением на коронавирус находятся 85 человек, из них 12 несовершеннолетних. 

Напомним, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отчитался о готовности медучреждений к приему зараженных коронавирусом.

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Источник: gorobzor.ru
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