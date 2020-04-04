Один для здоровых, другой для больных: в медучреждениях Башкирии сделали два отдельных входа

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила, что в настоящее время в связи с угрозой распространения коронавируса в республике сделали два отдельных входа во всех медицинских учреждениях.







«Один для здоровых людей, другой для тех кто обращается по заболеваемости, в том числе с признаками респираторных заболеваний. Мы убедительно просим не приходить тех, у кого есть температура», – отметила она.



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