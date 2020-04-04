Один для здоровых, другой для больных: в медучреждениях Башкирии сделали два отдельных входа

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила, что в настоящее время в связи с угрозой распространения коронавируса в республике сделали два отдельных входа во всех медицинских учреждениях.
«Один для здоровых людей, другой для тех кто обращается по заболеваемости, в том числе с признаками респираторных заболеваний. Мы убедительно просим не приходить тех, у кого есть температура», – отметила она.
Замминистра также добавила, что врачи понимают, что самочувствие бывает нормальным, и причина обращения кроется в другом. Поэтому, по ее словам, на входе установлены антисептики, проверяется температура и спрашивается, был ли пациент за границей или в другом регионе в течение последних 14 дней.
Заместитель министра здравоохранения Башкирии также объяснила, как может осуществляться уход за пожилыми пациентами в условиях полной самоизоляции.
Напомним, по последним данным, новых случаев инфицирования COVID-19 нет. По состоянию на 13:00 в стационарах с подозрением на коронавирус находятся 85 человек, из них 12 несовершеннолетних.