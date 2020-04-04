В Башкирии неравнодушные откликнулись на призыв о помощи медикам, борющимся с коронавирусом
Сегодня, 4 апреля, на брифинге по вопросам распространения коронавирусной инфекции в Башкирии замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова озвучила список необходимых предметов для пациентов с covid-19 и медиков.
Замминистра поблагодарила всех, кто откликнулся на вчерашнюю просьбу внести посильный вклад в борьбу с инфекцией. По ее словам, предложения помочь начали поступать сразу после обращения на брифинге.
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Также клиники нуждаются в одежде для пациентов (как известно, в период лечения им нельзя передавать личные вещи): пижамы, халаты хлопчатобумажные (не трикотаж), обувь.
Если вы желаете помочь медицине, отправьте электронное письмо на почту covid.gl@dactorrb.ru (в теме сообщения следует указать «помощь»), и представители Минздрава РБ свяжутся с вами.
Кроме того, заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила, что в настоящее время в связи с угрозой распространения коронавируса в республике сделали два отдельных входа во всех медицинских учреждениях.
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