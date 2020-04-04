В Башкирии неравнодушные откликнулись на призыв о помощи медикам, борющимся с коронавирусом

Сегодня, 4 апреля, на брифинге по вопросам распространения коронавирусной инфекции в Башкирии замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова озвучила список необходимых предметов для пациентов с covid-19 и медиков.







Замминистра поблагодарила всех, кто откликнулся на вчерашнюю просьбу внести посильный вклад в борьбу с инфекцией. По ее словам, предложения помочь начали поступать сразу после обращения на брифинге.

«Вчера более 20 обращений поступило только на почту, не говоря уже о звонках – по всем каналам, по каким только можно было. Спасибо вам огромное! Абсолютно точно мы уже сможем сделать зеркальные залы», - говорит Ирина Кононова.









Самыми популярными оказались предложения предоставить клиникам маркеры, зеркала и посуду. При этом многие интересуются, что еще необходимо медикам и пациентам. Ирина Кононова пояснила, что врачи не выходят из медучреждений – с момента последнего поступления пациентов с коронавирусной инфекцией у них наступает период самоизоляции – 14 дней они находятся в больнице или специальном общежитии – это те же больничные палаты. Соответственно, медикам необходимы предметы быта: посуда (пластиковые контейнеры с крышками), влажные салфетки, жидкое мыло, крем с пантенолом, кремы для рук, шампуни, бумажные полотенца, рации, стиральные машины, фены, доски гладильные, утюги, термосы, резиновая (обрабатываемая) обувь.

Также клиники нуждаются в одежде для пациентов (как известно, в период лечения им нельзя передавать личные вещи): пижамы, халаты хлопчатобумажные (не трикотаж), обувь.



Если вы желаете помочь медицине, отправьте электронное письмо на почту covid.gl@dactorrb.ru (в теме сообщения следует указать «помощь»), и представители Минздрава РБ свяжутся с вами.





Кроме того, заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова сообщила, что в настоящее время в связи с угрозой распространения коронавируса в республике сделали два отдельных входа во всех медицинских учреждениях.





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