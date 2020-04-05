Челябинец, торговавший мясом в Сибае, успел заразить своего шестимесячного внука

Журналистам также удалось выяснить, что это внук торговца мясом, который отдыхал в Дубае, а затем сразу же отправился работать на «Восточный» рынок в Сибае. Позже выяснилось, что от него заразилась фельдшер, которая брала анализы, и под подозрением находится сотрудница Сбербанка из Кизильского района.
В Сибае же местные власти экстренно начали поиски тех, кто мог с ним контактировать, удалось установить порядка 227 человек. Глава Башкирии Радий Хаюиров также после неоднократно высказывал опасение, что из-за этого случая в Сибае и Баймаке может возникнуть очаг коронавируса. Пока что его страхи не подтвердились.
Напомним, в Башкирии ограничили въезд в город Сибай. Теперь при въезде в Сибай сотрудники ГИБДД останавливают каждый автомобиль и без веской причины в город попасть не получится. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram