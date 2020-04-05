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Челябинец, торговавший мясом в Сибае, успел заразить своего шестимесячного внука

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Челябинец, торговавший мясом в Сибае, успел заразить своего шестимесячного внука

Уроженец Челябинской области, который торговал мясом в Сибае, заразил новой коронавирусной инфекцией шестимесячного ребенка, сообщает «КП-Челябинск».



«Ребенок находится в Центре охраны материнства и детства. Он заболел в результате контакта с больным», —  цитирует минздрав Челябинской области издание.

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Журналистам также удалось выяснить, что это внук торговца мясом, который отдыхал в Дубае, а затем сразу же отправился работать на «Восточный» рынок в Сибае. Позже выяснилось, что от него заразилась фельдшер, которая брала анализы, и под подозрением находится сотрудница Сбербанка из Кизильского района.

В Сибае же местные власти экстренно начали поиски тех, кто мог с ним контактировать, удалось установить порядка 227 человек. Глава Башкирии Радий Хаюиров также после неоднократно высказывал опасение, что из-за этого случая в Сибае и Баймаке может возникнуть очаг коронавируса. Пока что его страхи не подтвердились. 

Напомним, в Башкирии ограничили въезд в город Сибай. Теперь при въезде в Сибай сотрудники ГИБДД останавливают каждый автомобиль и без веской причины в город попасть не получится.

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Источник: gorobzor.ru
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