Депутат из Башкирии с подозрением на коронавирус, рассказал о сложностях госпитализации в инфекционку

Накануне помощник депутата Курултая Башкирии Константин Лукманов опубликовал пост на своей странице в Facebook, где выразил возмущение условиями госпитализации в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.







По его словам, госпитализации удалось добиться не сразу, а спустя семь дней, когда его состояние сильно ухудшилось, температура достигла 39,5, постоянно «бросало то в жар, то в холод», кружилась голова, появился сильный кашель. Хотя, отмечает Лукманов, он сразу предупредил, что встречался с человеком, который прибыл из Москвы.



«Действие анальгина с димедролом прошло, температура вновь повысилась до 39,5 снова вызвал неотложку, настаивал на госпитализации, так как сил уже терпеть было мало. Врач была в обычной марлевой повязки ручной работы, никаких средств спец защиты. Приехала скорая - все таки увезли в инфекционную больницу. И опять врач пришла в обычной маске, в обычной одежде. Сказала их ругают за трату противочумных костюмов (орфография и пунктуация сохранения, –прим. автора», – вспоминает Константин.

«От чего меня вообще лечат если нет анализов, терапия антибиотиков и противорусных не помогает вообще. Сильно усилился сухой кашель. Про состояние больницы я вообще молчу - у меня подозревают ковид-19, а туалет общий! Если я не болею, а болеет кто-то другой? Или наоборот? Врач приходит в маске, следом за ним заходит уборщица открывает настеж дверь в маске на рту! В обычном халате. Еду приносят без перчаток голыми руками. Теперь страшно есть. Врачи все разные приходят, снова приходится рассказывать все заново. <...> До сих пор меня лечат непонятно от чего, у врачей нет никаких анализов. Рентген жду с четверга! Кровь не брали, ОАК не брали (орфография и пунктуация сохранены, – прим. автора)», – прокомментировал Константин.









Помощника депутата также возмутило, что до госпитализации к нему по вызову из поликлиники приходили разные врачи, на которых не было никаких защитных костюмов, и каждому приходилось объяснять все заново.По его словам, после госпитализации ему сделали рентег и начали лечение, хотя никаких результатов анализов по-прежнему нет и диагноз неизвестен. В результате после трех дней пребывания в больнице его состояние, по рассказу Лукманова, так и не улучшилось, температура снова поднялась почти до 39, стало тяжело дышат.

На заявление Константина отреагировала главный врач республиканского Центра эпидемиологии и гигиены Анна Казак, которая отметила, что результате исследования уже готовы, и будут озвучены чуть позже.

«Я не вправе публично озвучивать результаты исследования, но они готовы», - прокомментировала она.

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Фото: со страницы Константина Лукманова