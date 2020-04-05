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Минздрав Башкирии рассказал, хватает ли тест-систем на коронавирус

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
Минздрав Башкирии рассказал, хватает ли тест-систем на коронавирус

На брифинге в Минздраве РБ по вопросам коронавирусной инфекции жителям Башкирии рассказали, хватает ли тест-систем на коронавирус.



- Вчера мы получили достаточное количество недельного запаса тест-систем, его хватит на 8000 исследований, - сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак. - Тест-системы мы получаем дважды в неделю.

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Напомним, на брифинге минздрава Башкирии сообщили, что несмотря на закрытие международных границ, в региональном правительстве по-прежнему планируют вернуть туристов, которые остались за пределами России.

Кроме того, стало известно, что житель Челябинской области, который торговал мясом в Сибае, заразил новой коронавирусной инфекцией шестимесячного ребенка, сообщает «КП-Челябинск».

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Источник: www.i-gazeta.com
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