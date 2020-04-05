Минздрав Башкирии рассказал, хватает ли тест-систем на коронавирус

На брифинге в Минздраве РБ по вопросам коронавирусной инфекции жителям Башкирии рассказали, хватает ли тест-систем на коронавирус.







- Вчера мы получили достаточное количество недельного запаса тест-систем, его хватит на 8000 исследований, - сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак. - Тест-системы мы получаем дважды в неделю.



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