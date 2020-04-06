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Мурад Авзалов назначен новым главврачом Нефтекамской городской больницы

Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Нефтекамск
Мурад Авзалов назначен новым главврачом Нефтекамской городской больницы

5 апреля в своих социальных сетях главный врач Нефтекамской городской больницы Тагир Гизатуллин рассказал об уходе с должности. Он обратился ко всем жителям города, а также своим коллегам.



— Искренне благодарю всех, кто добросовестно работал в моей команде 24/7, ведь в каждое действие мы вкладывали все, чтобы качество и доступность медицинской помощи повышались. Мы все вместе выстраивали диалог с жителями и терапевтическое взаимодействие, что, непременно, помогало достигать главной цели — выздоровление пациентов. Приказом министра здравоохранения Башкортостана руководить больницей назначен Мурад Авзалов, — сообщил Тагир Гизатуллин.

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Мурад Авзалов выпускник Башкирский государственный медицинский университета, получил специальность «педиатрия», квалификацию — врач-хирург. Работал врачом-интерном Башкирского государственного медицинского университета, врачом-хирургом Калтасинской районной больницы, врачом-хирургом Центральной городской больницы Нефтекамска, заместителем главного врача по медицинской части ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск, главврачом Янаульской ЦРБ.

Как сообщает bashinform.ru, Тагир Гизатуллин переходит на должность главврача в столицу республики в ГБУЗ РБ «Республиканскую клиническую психиатрическую больницу №1».

Напомним, на брифинге в Минздраве РБ по вопросам коронавирусной инфекции жителям Башкирии рассказали, хватает ли тест-систем на коронавирус.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
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