Мурад Авзалов назначен новым главврачом Нефтекамской городской больницы

5 апреля в своих социальных сетях главный врач Нефтекамской городской больницы Тагир Гизатуллин рассказал об уходе с должности. Он обратился ко всем жителям города, а также своим коллегам.
— Искренне благодарю всех, кто добросовестно работал в моей команде 24/7, ведь в каждое действие мы вкладывали все, чтобы качество и доступность медицинской помощи повышались. Мы все вместе выстраивали диалог с жителями и терапевтическое взаимодействие, что, непременно, помогало достигать главной цели — выздоровление пациентов. Приказом министра здравоохранения Башкортостана руководить больницей назначен Мурад Авзалов, — сообщил Тагир Гизатуллин.
Мурад Авзалов выпускник Башкирский государственный медицинский университета, получил специальность «педиатрия», квалификацию — врач-хирург. Работал врачом-интерном Башкирского государственного медицинского университета, врачом-хирургом Калтасинской районной больницы, врачом-хирургом Центральной городской больницы Нефтекамска, заместителем главного врача по медицинской части ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск, главврачом Янаульской ЦРБ.
Как сообщает bashinform.ru, Тагир Гизатуллин переходит на должность главврача в столицу республики в ГБУЗ РБ «Республиканскую клиническую психиатрическую больницу №1».