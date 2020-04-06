Мурад Авзалов назначен новым главврачом Нефтекамской городской больницы

5 апреля в своих социальных сетях главный врач Нефтекамской городской больницы Тагир Гизатуллин рассказал об уходе с должности. Он обратился ко всем жителям города, а также своим коллегам.







— Искренне благодарю всех, кто добросовестно работал в моей команде 24/7, ведь в каждое действие мы вкладывали все, чтобы качество и доступность медицинской помощи повышались. Мы все вместе выстраивали диалог с жителями и терапевтическое взаимодействие, что, непременно, помогало достигать главной цели — выздоровление пациентов. Приказом министра здравоохранения Башкортостана руководить больницей назначен Мурад Авзалов, — сообщил Тагир Гизатуллин.



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Фото: соцсети